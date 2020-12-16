Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как снизить риск конфликта Россия ― НАТО: военный эксперт озвучил инициативу

Снизить конфронтацию и избежать серьезного военного конфликта по линии Россия ― НАТО: в июне 2020 года Институт США и Канады РАН совместно с Институтом Европы РАН выступили соорганизаторами международного проекта, в реализации которого приняли участие 40 экспертов, высокопоставленные политики и военные из США и России, среди которых был и собеседник радио Sputnik, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.

"За пять месяцев было проведено 20 онлайн-семинаров, выработаны рекомендации, как остановить военную эскалацию между Россией и НАТО и принять срочные меры по предотвращению перехода конфронтации в военный конфликт. Наши рекомендации поддержали более 150 специалистов из многих государств, среди них 16 бывших министров иностранных дел и министров обороны, 24 посла, 27 отставных генералов и адмиралов. Одной из главных задач, является продление "Договора о стратегических наступательных вооружениях" (СНВ-3) хотя бы на 5 лет", ― отметил Тиханский.

Комментарий известного военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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