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Лана Дель Рей выходит замуж за парня из Tinder

16.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная новость в западных таблоидах - грядущая свадьба двух знаменитостей: американской певицы Ланы Дель Рей и кавер-исполнителя на YouTube-канале - The Johnsons, Клейтона Джонсона.

© AFP 2020 / Phillip Faraone
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Дель Рей всегда старалась умалчивать о своей жизни: в СМИ ходили слухи о ее романах с актером Джеймсом Франко, фотографом Vogue - Франческо Коррозини и другими селебрити. В начале 2020 года певица блеснула с красавцем-полицейским на "Грэмми", после чего и он пропал с радаров. Но недавно издание Vulture сообщило о помолвке певицы, которую недавно заметили с шикарным кольцом на руке. Кто же стал избранником звезды?

Как сообщает ряд западных СМИ, Лана Дель Рей выходит замуж за бойфренда, с которым познакомилась в приложении для знакомств - Клейтона Джонсона.

35-летняя певица и 31-летний кавер-исполнитель познакомились в популярном приложении для свиданий Tinder, и с августа 2020 года у них завязался роман. С тех пор пара не раз публиковала милые снимки в своих Instagram-аккаунтах и не стеснялась показывать свою любовь на публике.

Будущий муж певицы не может похвастаться такой же популярностью, как у невесты, но все же может предложить ей достойный уровень жизни. Иногда кавер-бэнд Джонсонов собирает очень неплохие результаты в сети: самое просматриваемое видео группы - кавер на хит Рианны, Канье Уэста и самого сэра Пола Маккартни.

Напомним, что до этого в сети обсуждали неожиданное преображение Дель Рей во время карантина: располневшая певица шокировала поклонников.

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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Стремительная история любви, зародившаяся в популярном приложении для знакомств, получила неожиданное развитие и удивила всех поклонников звезды.
 
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