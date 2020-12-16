«Собака для нее - разменная монета». Минчанка выиграла суд с заводчицей, но вынуждена вернуть ей пса

Источник материала: Tut.by

Лариса живет бок о бок с собаками крупных пород уже давно. Первый пес, немецкий дог, появился у нее в далеком 1991-м году. Потом был еще один дог, позже в их с супругом доме поселился пес сторожевой породы кане-корсо. А в 2019-м году в семье случилось новое «пополнение» — девочка тибетского мастифа по кличке Еша (по документам — Ешечка Пан Мари).

Счастью Ларисы не было предела. Но длилось оно, увы, недолго: вскоре выяснилось, что у Еши — неизлечимое заболевание суставов. Пришлось вместе пережить многое: операции, бессонные ночи. И даже судебные тяжбы с заводчицей — ведь именно по ее вине, уверена Лариса, собака «заполучила» генетическую болезнь.

О том, чем эти тяжбы закончились, в чем на самом деле вина заводчика и почему жизнь собаки может измениться к худшему в любую минуту — в нашем материале.





«Не прошло и двух месяцев, как собака захромала»

К вопросу выбора собаки Лариса подошла более чем ответственно. Перед покупкой она изучила все особенности интересующей ее породы — тибетского мастифа. В том числе и генетические: оказалось, что мастифы предрасположены к дисплазии — нарушению развития суставов, которое в итоге приводит к их разрушению.

Такая перспектива Ларису не испугала. Собаку она планировала брать из хорошего питомника, а потому была уверена: дисплазии у щенка точно не будет. Ведь грамотные заводчики знают, как не допустить проявления «плохой» генетики при разведении, и даже более того — перед продажей делают малышам тест на дисплазию.

— Когда мы определились с заводчиками — выбор пал на официально зарегистрированный питомник тибетских мастифов, я стала интересоваться у владелицы питомника, делала ли она такие тесты своим собакам, — вспоминает Лариса. — Она была крайне любезна, уверяла, что все необходимые медицинские документы у нее есть. И, конечно, старательно нахваливала своих щенков — мол, у них очень титулованный китайский папа, поэтому собаки нарасхват — разъезжаются по всему миру.

С заводчицей Лариса общалась несколько раз — и, признается, в процессе этих бесед не нашла, к чему прицепиться. Со стороны казалось: это действительно очень хороший питомник. Поэтому на семейном совете было решено: щенку тибетского мастифа быть.

— В начале марта 2019 года мы отправились туда за собакой, — вспоминает собеседница. — Что увидели в питомнике? На самом деле, ничего страшного: четыре взрослые собаки, у каждой свой просторный вольер, вокруг бегают довольные щенки. В общем, внешне нас тоже ничего не смутило.

Лариса с мужем выбрали девочку по кличке Ешечка Пан Мари. Ее паре порекомендовала сама заводчица: узнав, что супруги заинтересованы в разведении породы, сообщила, что Еша для разведения подходит как нельзя лучше. На тот момент щенку было три месяца.





— Мы подписали договор купли-продажи и втроем отправились домой, — продолжает рассказ женщина. — Пока ехали в Минск, выяснили, что собака категорически не переносит дорогу: ее укачивало до рвоты. Но мы подумали: ладно, бывает, людей ведь тоже укачивает.

По приезду Лариса сразу же записала Ешечку в одну из самых известных ветеринарных клиник столицы: хоть она и не сомневалась в добросовестности заводчицы, все же хотела узнать больше о здоровье нового члена семьи.

— Уже на первичном приеме врач обнаружил, что у Еши хрустят тазобедренные суставы, — рассказывает героиня. — Поэтому он предложил нам сделать снимки, чтобы оценить состояние задних конечностей. А потом сообщил: у Еши — предрасположенность к дисплазии суставов.





К сожалению, дисплазия у животных не лечится. В ситуации, когда болезнь еще не «выстрелила», но склонность к ней уже выявлена, ветеринары предлагают превентивную меру — ювенильный лонный симфизиодез. Эта операция профилактирует развитие дисплазии у собак, и чем раньше ее проведут, тем выше вероятность, что животное сможет прожить полноценную жизнь без боли.

Именно эту процедуру предложили Ларисе для ее Ешечки. Женщина без раздумий согласилась.

«В любое время может прийти пристав и забрать Ешу»

На протяжении нескольких недель Лариса ежечасно следила за уже таким дорогим для нее щенком. Ведь после операции Еше нужен был полный покой: никаких резких движений. И Лариса его обеспечивала — сидела дома вместе со щенком. Тогда ей казалось: надо чуть-чуть потерпеть — и всё наладится.

— Но не прошло и двух месяцев после операции, как собака захромала — уже на переднюю правую лапу, — с горечью вспоминает собеседница. — Тогда мы записались к лучшему ветеринарному ортопеду страны — Григорию Чегодаеву. Он нам и сообщил, что у собаки не просто предрасположенность, а дисплазия. Причем и передних, и задних суставов — и это очень четко видно на снимках.

Еще одна операция, еще несколько недель особенного ухода за собакой. Ради этого Лариса даже взяла отпуск.





— Параллельно я начала диалог с заводчицей — мол, вот такая ситуация, давайте подумаем, как ее разрешить. Поначалу этот диалог складывался нормально: Владелица питомника попросила выслать ей медицинские документы и пообещала проконсультироваться на счет Еши со «своим» ветеринаром. Я все предоставила и предложила вернуть мне деньги за собаку. И тут Марина пропала.

Дальше общение Марины и Ларисы происходило уже в суде. Заседаний было несколько: ситуация для белорусской правовой системы неординарная, и разобраться в ней с ходу было непросто.

— Заводчица все это время пыталась спихнуть вину на меня — мол, это я сама довела собаку до такого состояния, — делится хозяйка щенка. — Кстати, как выяснилось в процессе, у заводчицы не было ни одного теста на дисплазию, хотя меня она при покупке убеждала в обратном.

Ситуация разрешилась в пользу Ларисы. Суд постановил, что заводчица должна вернуть ей стоимость щенка, оплатить стоимость одной из проведенных Еше операций, а также покрыть сумму судебных издержек.

Но кроме того, суд предписал Ларисе вернуть щенка заводчику — ведь договор купли-продажи с этого момента считался расторгнутым.





— Заводчица забирать собаку отказалась прямо в суде — и устно, и письменно, — делится Лариса. — Однако спустя полгода после итогового заседания внезапно сообщила, что передумала: собака моя, так что отдавайте.

Как Лариса ни уговаривала заводчицу, как ни объясняла, что Еше нужен особый уход, она оставалась непреклонна. Отказала даже тогда, когда Лариса предложила «выкупить» собственную собаку — практически по первоначальной цене.



Выдержка из апелляции заводчицы, в которой она объясняет, по какой причине собака ей не нужна

— В любое время может прийти пристав и забрать Ешу, — не может скрыть переживаний собеседница. — Не понимаю, почему на эту ситуацию до сих пор не обратили внимание и не отреагировали специализированные клубы — БКО и «Содружество»? Это ведь и их репутация тоже. Почему нет, скажем, черного списка недобросовестных заводчиков?

Знаете, бывают дни, когда Ешечка вообще не хочет ходить — настолько ей больно. С каждым месяцем ситуация становится только хуже, ведь дисплазия неизлечима. Но заводчицу это не интересует: в этой истории собака для нее — не живое существо, а разменная монета. Так быть не должно, поэтому я буду дальше бороться за свое животное.

Прокомментировать историю Ларисы с правовой точки зрения мы попросили юриста, создательницу центра по защите животных «Анималекс» Анастасию Жаврид:





— По Гражданскому Кодексу, собаки (как и другие животные) считаются имуществом, поэтому к ним применяются аналогичные имуществу правила. В то же время статьей № 137 Гражданского кодекса установлено, что правила об имуществе применяются постольку, поскольку иное не вытекает из особенностей этого объекта.

С правовой точки зрения в деле Ларисы было важно, что щенок приобретался для последующего разведения (с родословной, отличными породными качествами). Хотя на данный момент законодательством в нашей стране, к сожалению, не предусмотрено ограничение для разведения, в данном случае есть и питомник, и документы, и даже договор — что на рынке животных у нас редкость.

Единственное, что вызывает у меня сомнения — возврат собаки заводчику. Считаю, что по истечении 11 месяцев, с учетом особенностей данной породы, это невозможно и, конечно, противоречит принципам гуманности. В этой части решение необходимо обжаловать, что и было сделано сторонами в апелляции.

Именно с учетом апелляции заводчицы я рекомендую Ларисе не отдавать собаку, а попытаться оспорить решение суда в части возврата.

Анастасия добавляет, что уже сталкивалась со схожими ситуациями.

— У нас бывали подобные обращения. И мы всегда советуем обращаться в суд при возникновении споров о покупке породистых животных. Однако нам неизвестно, состоялись ли эти суды. Дело в том, что судебная практика у нас в стране является закрытой и не выкладывается в общий доступ, поэтому анализировать ее мы не можем. Однако можно вспомнить громкое дело, когда под видом щенков овчарки продавали беспородных собак .

Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, необходимы изменения в законодательстве. Нужно более четко прописать правила разведения животных, а также то, что при передаче животных важно исходить из их привязанности к хозяину и благополучия.

Тем, кто планирует приобрести породистое животное, Анастасия рекомендует обязательно заключать договор купли-продажи.

— Его не нужно официально нигде регистрировать: любые условия, подписанные двумя сторонами — уже договор. В нем стоит предусмотреть порядок действий в случае, если обнаружатся наследственные или скрытые болезни. Заводчик также может подстраховать себя через договор от недобросовестного владения и в случае, если животное будет в плохих условиях, забрать его обратно.

О том, как распознать недобросовестного заводчика, мы попросили кандидата биологических наук, владелицу питомника «ВЕО Лавбрил» Светлану Брилевскую:





— В Беларуси заводчиком может стать любой владелец племенной собаки или кошки, которая приносит помет, — поясняет нюансы разведения породистых животных эксперт. — Поэтому заводчики у нас бывают очень разными.

Есть случайные — те, кто вяжет своего любимого питомца один раз, якобы «для здоровья». Есть хобби-заводчики или же фанаты конкретной породы. Они хотят разводить экстерьерно красивых и здоровых (психически и физически) животных.

Заводчики-фанаты — настоящие профессионалы, они знают лучшие линии и крови, тщательно подбирают вязки, серьезно вкладываются в свое дело. Кроме того, они чувствуют ответственность за своих «выпускников», поэтому тщательно подбирают им владельцев и остаются с последними на связи на протяжении долгого времени после продажи.

Третья категория — коммерческие заводчики, они же «разведенцы». Их цель — получить прибыль, а не улучшить породу. Вязки у таких заводчиков поставлены на поток, знания об особенностях и линиях пород у них весьма поверхностное.

О грамотном генетическом подборе пар «разведенцы» заботятся редко: могут вязать с титулованными производителями, не подходящими по генетике и экстерьеру. Продажи у них рассчитаны на покупателей, ничего не понимающих в породе. Могут продать животное с очевидными проблемами как лучшее из помета. И, конечно, дальнейшей судьбой своих бывших подопечных они никогда не интересуются. Более того, от животных, утративших репродуктивную функцию, они и вовсе избавляются, чтобы снизить издержки.

Светлана отмечает: генетика всегда вносит в разведение определенную долю риска.

— Но грамотный и ответственный заводчик допускает в разведение только здоровых животных, и он старается проверить их по всем возможным показателям. А затем подобрать вязку так, чтобы больные гены не проявлялись у потомков, — делится эксперт. — Ведь гены наследуются по определенным законам, которые надо учитывать. Например, в моей любимой породе — восточноевропейская овчарка — тоже есть предрасположенность к дисплазии. Поэтому уже почти 10 лет производители питомника все до единого проходят экспертизу на дисплазию. И поскольку изначально в разведение допускались только здоровые животные, щенки выращивались правильно у заводчика и далее у покупателя (я курирую их выращивание минимум до года), среди моих выпускников такой болезни не было.

По словам Светланы, есть несколько характерных признаков, по которым можно узнать недобросовестного заводчика.

— Как я уже сказала, часто такому заводчику все равно, кому он продает своих выпускников и как они далее будут содержаться. Главное — сбыть побыстрее. Это должно вас насторожить. Он может даже предложить малыша в рассрочку с доставкой, будто это мебель.

Не стоит забывать и о том, что качественное выращивание помета — одно из условий хорошего здоровья малыша. Поэтому при покупке важно обратить внимание, в каких условиях содержатся животные, оценить их внешний вид: качество шерсти, двигательную активность, любознательность и хороший контакт с человеком. Также стоит изучить документы (родословные или карточки щенка) — именно самого помета, а не только его родителей. Если родословных на помёт нет, то его родители могли быть не допущены в племенное разведение. Также обязателен ветеринарный паспорт с отметкой о прививках по возрасту.

И, наконец, третий нюанс: продажа должна быть с заключением договора.

Перед тем, как приобретать породистого щенка или котенка, Светлана рекомендует изучить особенности его породы.

— И узнать о них лучше не из рекламы продавца. Посетите выставку, дрессировочную площадку, пообщайтесь там (или хотя бы в соцсетях) с владельцами. Ознакомьтесь со стандартом породы. Учтите породные качества будущего питомца, особенности содержания. Продумайте, как это будет сочетаться с вашим характером и образом жизни. Иначе потом будут проблемы и у вас, и у животного.