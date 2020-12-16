Спорим, вы вредите своим волосам? Проверьте в тесте

Источник материала: Tut.by

К счастью, времена масок из майонеза и начесов ушли в прошлое. На полках появляется все больше средств для блеска, роста и густоты, а в интернете — советов по отращиванию волос. При этом от ошибок все равно никто не застрахован. Вместе с брендом Alerana предлагаем проверить, правильно ли вы ухаживаете за своими волосами.

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