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Спорим, вы вредите своим волосам? Проверьте в тесте

16.12.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К счастью, времена масок из майонеза и начесов ушли в прошлое. На полках появляется все больше средств для блеска, роста и густоты, а в интернете — советов по отращиванию волос. При этом от ошибок все равно никто не застрахован. Вместе с брендом Alerana предлагаем проверить, правильно ли вы ухаживаете за своими волосами. 

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Несмотря на разнообразие средств для красоты волос, на любом этапе ухода можно совершать ошибки и даже не замечать их. Пройдите тест и проверьте, правильно ли вы...
 
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