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Почти 4 миллиона белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц

16.12.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 42,1% населения ежемесячно имеют в распоряжении суммой меньше 500 рублей, а свыше 1000 рублей — 11,1%. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале 2020 года. За чертой бедности находится 4,8% населения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным на 1 апреля, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысяч человек. Это означает, что примерно 3 миллиона 957 тысяч человек живут на сумму до 500 рублей в месяц. Порядка 1 миллиона 49 тысяч человек в месяц имеют 1000 рублей (11,1%), а сумму до 200 рублей — 103 тысячи человек.

Самым богатым регионом оказался Минск, здесь располагающие суммой свыше 1000 рублей почти четверть — 23,6%. Следом идет Минская область (13,8%), на третьем месте — Гродненская область — 7,7%. Самый бедный регион — Могилевская область. Здесь меньше всего людей с располагаемыми ресурсами свыше 1000 рублей (5,5%) и больше всего людей с ресурсами менее 200 рублей (3,6%).

За чертой бедности оказалось 4,8% населения. Это означает, что их располагаемые ресурсы меньше бюджета прожиточного минимума. Меньше всего таких людей в Минске (0,9%), больше всего — в Брестской и Гомельской областях (по 6,8%).

 
Теги: Минск
 
 
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За чертой бедности находится 4,8% населения.
 
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