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«Крысы» бегут с корабля
Источник материала: Хартия'97
«Крысы» бегут с корабля
В Беларуси начался вывод капитала и собственности крупных предприятий.
Начался активный исход – вывод капитала и собственности, которая управляется группой [Владимира] Семашко, пишет телеграм-канал
«Первой ласточкой» стал торговый дом Белорусского металлургического завода. Нет необходимости доказывать преднамеренность этого «банкротства». Весьма печально, когда успешная компания и крупнейший налогоплательщик волею группы коррупционеров направляется в небытие вместе с десятками миллионов долларов народных денег.
«Но в этом есть и хорошая новость. Данное действие «группы С» подтверждает скорую смену власти. А расхищенное достояние республики мы обязательно вернем. Не все, к сожалению, но вернем. Все ходы записаны», — пишет телеграм-канал.
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В Беларуси начался вывод капитала и собственности крупных предприятий.
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