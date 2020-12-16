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«Крысы» бегут с корабля

16.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Крысы» бегут с корабля

  • 16.12.2020, 9:08
  • 1,219
«Крысы» бегут с корабля

В Беларуси начался вывод капитала и собственности крупных предприятий.

Начался активный исход – вывод капитала и собственности, которая управляется группой [Владимира] Семашко, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

«Первой ласточкой» стал торговый дом Белорусского металлургического завода. Нет необходимости доказывать преднамеренность этого «банкротства». Весьма печально, когда успешная компания и крупнейший налогоплательщик волею группы коррупционеров направляется в небытие вместе с десятками миллионов долларов народных денег.

«Но в этом есть и хорошая новость. Данное действие «группы С» подтверждает скорую смену власти. А расхищенное достояние республики мы обязательно вернем. Не все, к сожалению, но вернем. Все ходы записаны», — пишет телеграм-канал.


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Теги: Новости
 
 
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В Беларуси начался вывод капитала и собственности крупных предприятий.
 
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