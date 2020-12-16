Источник материала: Хартия'97

Лавина десакрализации Путина Дмитрий Тор, foreignolicy.com.ua

16.12.2020, 8:57

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Фото: AP

Главу Кремля целенаправленно загоняют в безвыходное положение?

С подходом Нового года разоблачения в отношении центральной звезды на кремлевской елке посыпались как из рога изобилия. Правильней будет сказать – с приближением пресс-конференции 17 декабря процесс десакрализации Путина набирает невиданных масштабов. Такое впечатление, что накануне знакового события по отбеливанию своего имиджа и перекладывания провалов на министерских чиновников, Путина целенаправленно загоняют в безвыходное положение, которое в дальнейшем будет только усугубляться. Ему готовят публичное осуждение, практически травлю, с использованием мощного пресса компромата на него самого, семью и ближайшее окружение.

Публикация The Insider истории о доходах Алины Кабаевой в «Национальной медиа группе», расследование «Проекта» о Светлане Кривоногих и ее активах, выявление «Важными историями» источников богатства экс-супруга дочери президента Катерины Тихоновой – все это лишь артподготовка.

Вчера тяжелая артиллерия сменилась тактическими ударами. Bellingcat, The Insider (при информационной поддержке CNN, Der Spiegel и El País) и Алексей Навальный опубликовали расследование с очень убедительными доводами в отношении исполнителей и заказчиков отравления оппозиционера. Опубликованы фотографии, ФИО, звания, биллинги и другие факты, основанные на скрупулезном анализе баз данных, которые могут лечь в основу громкого уголовного дела на Западе. По словам самого Навального, главным интересантом его физического устранения является лично Путин, который еще три года назад вынашивал планы физического устранения политика, сформировав вокруг него команду убийц-спецслужбистов.

По мнению ряда экспертов, проведенное исследование не могло обойтись без помощи (а то и участия) западных разведок. Также заслуживает внимания версия некоторых российских телеграмм-каналов, приближенных к силовому блоку, о поддержке данного расследования данными «изнутри». Первый тезис говорит о решительности коллективного Запада нанести сокрушительный удар по путинскому режиму (точнее его «цементирующей» фигуре). Второй – об отсутствии слепой преданности взращенных Путиным спецслужб, что подпадает под госизмену с точки зрения Кремля или является запросом на смену режима и курса страны с точки зрения Запада.

Вчера же к общей разоблачительной риторике присоединилось Reuters. Агентство сообщило, что хакеры из России совершили атаку на министерство внутренней безопасности США.

Обращает на себя внимание не только глубина и качество проведенных расследований, но и тайминг. Удар по центральной фигуре произведен за два дня до пресс-конференции. За оставшееся время ни Аппарат президента, ни Песков не в состоянии хоть как-то выправить ситуацию и оградить Путина от потока негатива и дальнейшего падения рейтинга (сейчас 39%). Их реакция на предыдущие публикации итак была более чем вялой.

Известно, что на пресс-конференцию аккредитовано журналистов в два раза меньше, чем обычно. Кроме этого, министру финансов Силуанову поручено разработать варианты субсидирования социальной поддержки регионов. Другими словами, выступление Путина «накачивается» деньгами, которые он будет раздавать «с барского плеча». К пиарной технологии следует отнести и обуздание (якобы лично Путиным) цен на основные продукты питания.

Однако есть большие сомнения, что Кремль сможет предусмотреть и предупредить удары со всех направлений. В случае же полной постановочности пресс-конференции, не исключен всплеск уличной активности россиян, предсказать масштабы которой не может никто.

Как бы то ни было, можно констатировать, что массированный прессинг президента трансформировался в открытую войну, которую развязали заинтересованные в транзите власти российские элитные группы, при совпадении с запросом извне, а возможно и в координации с Западом.

Происходящее в России на протяжении последних двух недель наталкивает на мысль, что к инаугурации Байдена готовят не просто фундамент под новый пакет санкций, а обоснования для превентивного ядерного удара по бункеру. Если отбросить шутки в сторону, сейчас Путин перед Западом находится в такой же ситуации, как Лукашенко перед Путиным.

Массированная атака на российского президента преследует цель подтолкнуть его к демократическому транзиту власти, в противном случае в перспективе его ожидает международный трибунал. И Путин понимает, что его полный уход в изоляцию от давления Запада (прикрываясь главенством внутреннего права) приведет к усилению санкционного режима, еще большему обострению внутренних проблем России и как следствие – потере контроля внутри страны (что уже происходит). Не исключено, что выход наружу информации о плохом здоровье российского президента, может быть использован для формирования политической «подстилки» для «мягкого» вывода Путина из большой политики и отправки его на пожизненное сенаторство. Насколько при этом далеко готов зайти Запад в преследовании главного террориста пока неизвестно. Ясно одно – до пятого срока президентства ему не дотянуть. И вовсе не по медицинским причинам.

Дмитрий Тор, foreignolicy.com.ua

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