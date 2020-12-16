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Беларусь оказалась среди стран, работающих на еду

16.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь оказалась среди стран, работающих на еду

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  • 16.12.2020, 8:47
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Беларусь оказалась среди стран, работающих на еду

Опубликованы результаты рейтинга.

Беларусь занимает 35 место из 40 стран Европы по доле расходов семей на продукты питания. В списке 1 место занимает страна, где на продукты тратится меньше всего, а 40-е - где больше всего, пишет thinktanks.by.

Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая – у жителей Казахстана. Беларусь на 35-м месте рейтинга.

В Беларуси доля расходов семей на продукты питания - 35,8%. Для сравнения в Люксембурге - 8,4%, в Нидерландах и Великобритании - 10,6%. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы.

В аутсайдере рейтинга - Казахстане - на продукты тратится 49,4% семейного бюджета.

Во всех странах-соседях Беларуси, кроме Украины, доля расходов семей на продукты питания меньше, чем у нас. В определенной степени данный критерий является показателем эффективности экономической политики, проводимой в государстве.

В прошлом году Беларусь также занимала 35 строчку данного рейтинга.


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