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Помощник президента США срочно прервал визит в ЕС из-за хакеров

16.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку по Европе и срочно возвращается в Вашингтон из-за атаки российских хакеров.

Об этом в ночь на среду, 16 декабря, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме.

Сразу после возвращения О'Брайен намерен провести заседание Совета национальной безопасности, посвященное этой атаке. 14 декабря власти США подтвердили, что как минимум два государственных ведомства - Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) - стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа.

При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. По данным правительства США, хакеры были связаны с российскими государственными структурами.

Роберт О'Брайен в ходе своей европейской поездки успел посетить Францию и Израиль, однако отказался от поездок в Германию, Швейцарию и Великобританию. Свой европейский маршрут он намерен продолжить в субботу, передает DW.

Между тем несколько сенаторов обеих партий направили главам американских спецслужб письмо, в котором попросили оценить ущерб от хакерской атаки. SolarWinds уже сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тысяч ее клиентов. Предполагаемые хакеры могли с помощью этой программы в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах.

 
 
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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку по Европе и срочно возвращается в Вашингтон из-за атаки российских...
 
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