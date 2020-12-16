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США расследуют отмывание денег в странах Балтии

16.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральное бюро расследований США совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен"), Swedbank ("Сведбанк") и датского Danske Bank ("Данске банк") по подозрению в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве.

Об этом во вторник сообщает газета «Дагенс индустри». После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию денег.

«Мы не можем раскрыть, какие именно власти США ведут расследование в отношении нас. Но мы уже говорили, что этим занимаются несколько американских ведомств и мы им в этом помогаем. Мы ведем переговоры с ними», - отметила она.

На вопрос, когда расследование может быть закончено, Ерндал ответила, что не знает. «Расследование дает результаты. Они задают вопросы, мы отвечаем и, когда они просят, предоставляем информацию», - также рассказала она.

Летом США направили запрос в Министерство юстиции Швеции об оказании правовой помощи в расследовании отмывания денег. Без такого запроса власти Швеции не могут выдать разрешение на проведение соответствующих действий на территории королевства.

Летом этого года стало известно, что SEB должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) из-за упущений в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии.

По мнению Финансовой инспекции Швеции, SEB недостаточно хорошо определил риски в балтийских операциях, также были выявлены недостатки в управлении и контроле им за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями в борьбе с отмыванием денег.

В марте Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (400 млн долларов) за упущения в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Ранее сообщалось о раскрытии махинаций на 7 млрд евро, связанных с Danske bank.

 
 
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Федеральное бюро расследований США совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков Skandinaviska Enskilda Banken (SEB,...
 
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