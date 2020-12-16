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Масштабные чистки и наследники-сыновья. В России оценили планы Лукашенко реформировать власть
Источник материала: Партизан
Планы Александра Лукашенко с помощью "Всебелорусского народного собрания" остаться у власти могут не реализоваться. Об этом заявил российский политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Такой трансфер властью вряд ли удастся. Скорее всего, еще на этапе проведения этой реформы он столкнется с колоссальным протестом. Если народ постараются лишить право избирать президента, то это будет серьезным поводом для оппозиции перейти из режима мирного протеста в режим защиты конституционного строя. Такой подход вполне могут учесть попыткой узурпировать власть, так как предложенная модель не отвечает никаким стандартам, так как власть будет находиться у некоего побочного органа, перестав быть президент
По его словам, «попытка Лукашенко сохранить власть на длительный срок закончится его столкновением с элитой, которые понимают, что трансфер — это их единственный шанс для нормализации ситуации в Беларуси»,
«В противном случае, реформа закончится масштабными чистками всех тех, кого Лукашенко будет подозревать, и он же постарается максимально расширить свою личную власть за счет введения в игру своих наследников — сыновей. К тому же, России при таком подходе вряд ли удастся серьезно укрепить свои позиции. Скорее, наоборот, при такой схеме Лукашенко сможет в очередной раз выкрутиться из ситуации, отказавшись от серьезной интеграции с РФ. Так что турбулентность в Беларуси будет нарастать в течение всего января, что чревато вспышками новых протестов в Минске и по всей стране», — считает политолог.
«Власть его никоим образом не будет ограничена»
Белорусский политолог Павел Усов в
«Помимо того, что это («Всебелорусское народное собрание» – Телеграф) должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи», — заявил Усов.
При этом, по его словам, для России не будет иметь значения как Лукашенко стабилизирует ситуацию – «через террор, репрессии (по сути, Россия не осуждает эти репрессии и террор) или через какие-то формальные манипуляции Конституцией и введение «Всебелорусского народного собрания» как один из конституционных институтов».
«Важно для них, чтобы в условиях этого процесса стабилизации или реформ были подписаны важные соглашения по интеграции. Я думаю, что для Кремля это программа, стратегия максимум – чтобы в течение ближайшего времени Беларусь подписала все соглашения по программе углубленной интеграции», — подчеркнул политолог.
Что предложил Лукашенко?
Как сообщал Телеграф, Александр Лукашенко во время визита в районную больницу в Столбцах предложил «Всебелорусское народное собрание» упомянуть в Конституции. А ещё рассказал, когда планирует его провести — в конце января, или начале февраля 2021 года.
«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): «Всебелорусское народное собрание» над сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — сказал Александр Лукашенко врачам районной больницы.
В Кремле были удивлены инициативой Александра Лукашенко передать часть президентских полномочий «Всебелорусскому народному собранию», которое, как полагают, он сам и намерен возглавить. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
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Планы Александра Лукашенко с помощью "Всебелорусского народного собрания" остаться у власти могут не реализоваться. Об этом заявил российский политолог,...
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