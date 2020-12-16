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Масштабные чистки и наследники-сыновья. В России оценили планы Лукашенко реформировать власть

16.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планы Александра Лукашенко с помощью "Всебелорусского народного собрания" остаться у власти могут не реализоваться. Об этом заявил российский политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Масштабные чистки и наследники-сыновья. В России оценили планы Лукашенко реформировать власть
«Такой трансфер властью вряд ли удастся. Скорее всего, еще на этапе проведения этой реформы он столкнется с колоссальным протестом. Если народ постараются лишить право избирать президента, то это будет серьезным поводом для оппозиции перейти из режима мирного протеста в режим защиты конституционного строя. Такой подход вполне могут учесть попыткой узурпировать власть, так как предложенная модель не отвечает никаким стандартам, так как власть будет находиться у некоего побочного органа, перестав быть президентской республикой, но так и не став парламентской», — заявил Гращенков, сообщает «Национальный эксперт».

По его словам, «попытка Лукашенко сохранить власть на длительный срок закончится его столкновением с элитой, которые понимают, что трансфер — это их единственный шанс для нормализации ситуации в Беларуси», пишет telegraf.by
«В противном случае, реформа закончится масштабными чистками всех тех, кого Лукашенко будет подозревать, и он же постарается максимально расширить свою личную власть за счет введения в игру своих наследников — сыновей. К тому же, России при таком подходе вряд ли удастся серьезно укрепить свои позиции. Скорее, наоборот, при такой схеме Лукашенко сможет в очередной раз выкрутиться из ситуации, отказавшись от серьезной интеграции с РФ. Так что турбулентность в Беларуси будет нарастать в течение всего января, что чревато вспышками новых протестов в Минске и по всей стране», — считает политолог.

«Власть его никоим образом не будет ограничена»

Белорусский политолог Павел Усов в интервью «Настоящему Времени» в свою очередь отметил, что для Лукашенко «основная задача – это так поменять Конституцию и создать такие органы, в которых ничего не поменяется, то есть».

«Помимо того, что это («Всебелорусское народное собрание» – Телеграф) должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи», — заявил Усов.

При этом, по его словам, для России не будет иметь значения как Лукашенко стабилизирует ситуацию – «через террор, репрессии (по сути, Россия не осуждает эти репрессии и террор) или через какие-то формальные манипуляции Конституцией и введение «Всебелорусского народного собрания» как один из конституционных институтов».

«Важно для них, чтобы в условиях этого процесса стабилизации или реформ были подписаны важные соглашения по интеграции. Я думаю, что для Кремля это программа, стратегия максимум – чтобы в течение ближайшего времени Беларусь подписала все соглашения по программе углубленной интеграции», — подчеркнул политолог.

Что предложил Лукашенко?

Как сообщал Телеграф, Александр Лукашенко во время визита в районную больницу в Столбцах предложил «Всебелорусское народное собрание» упомянуть в Конституции. А ещё рассказал, когда планирует его провести — в конце января, или начале февраля 2021 года.

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): «Всебелорусское народное собрание» над сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — сказал Александр Лукашенко врачам районной больницы.

В Кремле были удивлены инициативой Александра Лукашенко передать часть президентских полномочий «Всебелорусскому народному собранию», которое, как полагают, он сам и намерен возглавить. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
 
Теги: Минск
 
 
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Планы Александра Лукашенко с помощью "Всебелорусского народного собрания" остаться у власти могут не реализоваться. Об этом заявил российский политолог,...
 
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