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С 1 января меняются правила охоты

16.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила охоты вступят в силу 1 января, напоминают в природоохранной Госинспекции.




В документе исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты: упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к государственному удостоверению на право охоты, пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.

Также снижается минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточняются сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов, внедряются механизмы регулирования объемов добычи охотничьих животных ненормируемых видов (водоплавающая, полевая пернатая дичь, пушные звери), в том числе мигрирующих гусей и уток. 

"Внимательно прочтите правила и следуйте всем требованиям законодательства", - призывают в организации.
 
 
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Новые правила охоты вступят в силу 1 января, напоминают в природоохранной Госинспекции.
 
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