С 1 января меняются правила охоты













В документе исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты: упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к государственному удостоверению на право охоты, пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.





Также снижается минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточняются сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов, внедряются механизмы регулирования объемов добычи охотничьих животных ненормируемых видов (водоплавающая, полевая пернатая дичь, пушные звери), в том числе мигрирующих гусей и уток.





"Внимательно прочтите правила и следуйте всем требованиям законодательства", - призывают в организации.







