ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Безвозмездно! Бывшая графская усадьба предлагается под инвестпроект на Браславщине

16.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для реализации инвестиционного проекта предлагается комплекс неиспользуемого имущества "Бывшая графская усадьба в д. Видзы-Ловчинские", сообщили в комитете государственного имущества Витебского облисполкома.



Комплекс представляет собой памятник историко-культурной ценности XVIII века. Он расположен в Браславском районе на берегу озера Дворное, общей площадью 1120 кв м, на земельном участке 17,2 га с источником минеральных вод.

Відзы_Лаўчынскія._Сядзіба_(03).jpgЦентром композиции усадьбы является одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив усадебного дома находится парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегает хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой – парк пейзажного типа, в котором растут интересные породы деревьев: орех серый, ива ломкая, лиственница европейская, клены остролистный и серебристый, дуб черешчатый.



Усадьба Вовжецких в деревне Видзы-Ловчинские была построена в конце XVIII – начале XIX веков. Первыми хозяевами усадьбы был род Вовжецких. В усадьбе в 1759 году родился Томаш Вовжецкий, который участвовал в освободительном восстании Тадеуша Костюшко 1794 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для реализации инвестиционного проекта предлагается комплекс неиспользуемого имущества "Бывшая графская усадьба в д. Видзы-Ловчинские", сообщили в комитете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощник президента США срочно прервал визит в ЕС из-за хакеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика