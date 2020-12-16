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Соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram попали в список сайтов с пиратским контентом

16.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еврокомиссия включила Telegram и "ВКонтакте" в "пиратский" список ресурсов

Об этом пишет сайт ЕК.

Как сообщается, поводом стали «недостаточные действия после сообщений о нарушениях». «Вконтакте», в частности, сочли сайтом с легко доступными фильмами, телешоу и книгами.



Telegram записали в этот список, ссылаясь на тот факт, что он недостаточно быстро реагирует на нелегальный контент даже после сообщений.

"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" был создан Еврокомиссией в 2018 году.
 
 
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Еврокомиссия включила Telegram и "ВКонтакте" в "пиратский" список ресурсов
 
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