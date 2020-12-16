|
Соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram попали в список сайтов с пиратским контентом
Источник материала: Партизан
Еврокомиссия включила Telegram и "ВКонтакте" в "пиратский" список ресурсов
Об этом
Как сообщается, поводом стали «недостаточные действия после сообщений о нарушениях». «Вконтакте», в частности, сочли сайтом с легко доступными фильмами, телешоу и книгами.
Telegram записали в этот список, ссылаясь на тот факт, что он недостаточно быстро реагирует на нелегальный контент даже после сообщений.
"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" был создан Еврокомиссией в 2018 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еврокомиссия включила Telegram и "ВКонтакте" в "пиратский" список ресурсов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)