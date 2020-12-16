Бывший дипломат: Еще одна высокая цена, которую заплатит Беларусь за жажду власти вождя

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написал Мацукевич. – Это у нас репутация все еще пустой звук, а там, в Швейцарии, она гудит колокольным звоном.



Лукашенко уйдет и санкции снимут, а дурная слава о Беларуси может еще годами звенеть в швейцарских ушах как противопоказание к любому сотрудничеству с нами.



Деградация и разрушение многообещающих отношений со Швейцарией до санкций – еще одна высокая цена упорства в насилии и жажды власти вождя, которую платит наша страна». «Не берусь судить о степени воздействия на Лукашенко и других персон, на которых они направлены. А вот их негативный эффект для репутации нашей страны может быть долгоиграющим и разрушительным, даже несмотря на «точечный» характер санкций, –Мацукевич. – Это у нас репутация все еще пустой звук, а там, в Швейцарии, она гудит колокольным звоном.Лукашенко уйдет и санкции снимут, а дурная слава о Беларуси может еще годами звенеть в швейцарских ушах как противопоказание к любому сотрудничеству с нами.Деградация и разрушение многообещающих отношений со Швейцарией до санкций – еще одна высокая цена упорства в насилии и жажды власти вождя, которую платит наша страна».

«Все могло быть совершенно иначе. Сейчас в высшем руководстве Швейцарии впервые сложилась по-настоящему уникальная ситуация, когда самые важные посты заняли люди, вовлеченные в орбиту белорусско-швейцарского сотрудничества».

«Если бы, конечно, не весь этот губительный и унылый мрак затянувшейся осени «патриарха», не щадящий ни людей, ни тем паче, возможностей», – отметил Мацукевич.

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