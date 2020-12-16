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Бывший дипломат: Еще одна высокая цена, которую заплатит Беларусь за жажду власти вождя
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Не берусь судить о степени воздействия на Лукашенко и других персон, на которых они направлены. А вот их негативный эффект для репутации нашей страны может быть долгоиграющим и разрушительным, даже несмотря на «точечный» характер санкций, –
Лукашенко уйдет и санкции снимут, а дурная слава о Беларуси может еще годами звенеть в швейцарских ушах как противопоказание к любому сотрудничеству с нами.
Деградация и разрушение многообещающих отношений со Швейцарией до санкций – еще одна высокая цена упорства в насилии и жажды власти вождя, которую платит наша страна».
Бывший дипломат сокрушается упущенному шансу:
«Все могло быть совершенно иначе. Сейчас в высшем руководстве Швейцарии впервые сложилась по-настоящему уникальная ситуация, когда самые важные посты заняли люди, вовлеченные в орбиту белорусско-швейцарского сотрудничества».
Павел Мацукевич рассказал, что хорошо знают белорусскую тематику избранные на 2021 год Федеральный президент Швейцарии Ги Пармелин, вице-президен Иньяцио Кассис и глава парламента Андреас Эби.
Бывший дипломат считает, что с учетом этого фактора в белорусско-швейцарских отношениях могла наступить золотая эра.
«Если бы, конечно, не весь этот губительный и унылый мрак затянувшейся осени «патриарха», не щадящий ни людей, ни тем паче, возможностей», – отметил Мацукевич.
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Бывший дипломат сокрушается упущенному шансу.
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