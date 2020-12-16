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«Но слова об аргументах об объемах экспорта рыбы — это сказки! Я думаю, что у тех, кто составляет эти списки, есть определенные критерии включения. Наверное, корректно ставить вопрос о том, соответствует ли «Санта-Бремор» этим критериям? Может, мы расстреливали демонстрантов? Может, мы — «кошельки», — в терминологии авторов? Я не думаю. Я думаю, что они принимают решения не на основании информации, кто сколько рыбы экспортирует, а на основании других критериев, которым «Санта-Бремор» не соответствует», — сказал Мошенский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На днях заработают санкции против белорусского бизнесменов. Но некоторым удалось выйти из-под удара Приводится пример Александра Мошенского, собственника «Санта-Бремор».

Но не все так просто. Да и дата неопределенная — возможен вариант, что их принятие затянется еще на месяц.Санкционные списки готовились в обстановке строгой секретности, по обрывочным сведениям, наибольший вклад внесли Foreign Affairs Council — специальные службы Евросоюза, роль белорусских деятелей была в рамках «очерчивания направлений».Известно, что широкомасштабного экономического давления не будет, разговоры об отключении банковской системы SWIFT — только разговоры.Блокировку SWIFT пока не готова поддержать ни одна страна — член Евросоюза.На примере других прецедентов, в частности, Ирана, западники поняли, что приведение страны к состоянию гуманитарной катастрофы несет риски для Евросоюза. Особенно ощутимо это может быть, если вводить санкции против государства у самых границ ЕС.Полный список юридических и частных лиц, попадающих под санкции, в публичном пространстве не публиковался.В первоначальной версии в него могли попасть около 70 человек с аффилированными бизнесами, в итоговой версии их якобы останется лишь около 30 — некоторым удалось убрать себя из-под санкций.Источники «Нашей Нивы» утверждают, что некоторым бизнесменам удалось доказать европейцам, что они в этом списке — лишние.Приводится пример, собственника «Санта-Бремор». Он, мол, доказал властям Исландии — стране, откуда импортирует рыбу на сотни миллионов долларов, — что удар по его бизнесу будет означать конкретные потери для Исландии. А руководство той страны якобы приняло его позицию и повлияло на решение Евросоюза.Как признался Мошенский корреспонденту, он знает, что его фамилия действительно была в первоначальном санкционном списке.При этом он подтвердил, что определенные меры по исключению кампании из списков им принимались, но какие конкретно, объяснять не стал.Если представить, что рассказанная нам схема правдива, то по такому же принципу могли действовать и другие бизнесмены, выводя свои активы из-под возможного удара.Также пока неизвестна судьба «Акта о демократии, правах человека и суверенитете», который сообирался принять Сенат США. Дело в том, что до Нового года принять его не успевают, так как конгрессмены уходят на календные каникулы. Далее утверждение может затянуться из-за переходного периода, связанного с передачей власти в СШАРезультат заседания в Сенате будет зависеть от полноты информации по белорусскому кейсу и насколько сенаторы будут готовы руководствоваться рекомендациями.Также пока нет определенности со встречейи Байдена.Политические противники демократов в США обращают внимание, что до вступления президента в должность его штаб не может иметь внешнеполитических контактов, поэтому мол, как можно анонсировать такие встречи? Особенно после скандалов с советником по национальной безопасности, который перед вступлением в должностьвстретился с российским послом в Вашингтоне.Известно, что не было таких анонсов и со стороны американцев — только интерпретации журналистов, но в некотором смысле такие формулировки навредили предполагаемой встрече.