Названы фамилии белорусских силовиков, которые проходят по «делу Хорошина»

Источник материала: Ежедневник

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В «Единой книге регистрации преступлений» появились материалы по «делу Хорошина». На сайте опубликованы видео-факты, а также медицинские заключения и имена силовиков, которые, по информации ЕКРП, участвовали в избиении Максима Хорошина.

Как следует из Единой книги регистрации преступлений, «по результатам рассмотрения поступившего в ЕКРП заявления Хорошина М.Л., а также оценки полученных фактических данных, подтверждающих совершение в отношении заявителя противоправных действий, установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г. Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки».

Напомним, что белорусский предприниматель Максим Хорошин, выписавшись из минской больницы, уехал в Литву. Генпрокуратура прибалтийской республики по его заявлению возбудила уголовное дело, передает regnum.ru.