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Цифра дня. Сколько денег белорусы забрали со своих счетов
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Больше всего «вынесли» из банков за последние 3 месяца.
Нацбанк опубликовал статистику.
Так, с начала года общая сумма вкладов физлиц в рублях сократилась на 596,4 миллиона рублей.
В валюте — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов.
Примечательно, что в третьем квартале был закрыт 179 471 вклад, в результате чего их общее количество сократилось на 10%.
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Больше всего «вынесли» из банков за последние 3 месяца.
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