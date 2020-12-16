Цифра дня. Сколько денег белорусы забрали со своих счетов

Источник материала: Салiдарнасць

Больше всего «вынесли» из банков за последние 3 месяца.

Нацбанк опубликовал статистику.

Так, с начала года общая сумма вкладов физлиц в рублях сократилась на 596,4 миллиона рублей.

В валюте — на 1 миллиард 547,9 миллиона долларов.

Примечательно, что в третьем квартале был закрыт 179 471 вклад, в результате чего их общее количество сократилось на 10%.

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