Вот что использут компании, чтобы «достучаться» до вас в мессенджере

Источник материала: ProBusiness





Обратить на себя внимание клиентов сегодня не так легко, ведь они перегружены информацией. Один из эффективных способов это сделать ― отправить SMS или «постучаться» в мессенджер. Чем это удобно и выгодно для бизнеса?

Разберем на примере новой услуги для бизнеса от А1 ― «Smart-рассылки». Она позволит ИП и юрлицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы.

Мы продолжаем совместный проект с компанией А1 — «Технологии первых». В серии материалов мы покажем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

Что такое «Smart-рассылка»?

Как она устроена?

Что можно отправлять клиенту с ее помощью?

И почему отправка через одного провайдера удобна?

Смотрите в инфографике:





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