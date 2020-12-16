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Вот что использут компании, чтобы «достучаться» до вас в мессенджере

16.12.2020 09:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Вот что использут компании, чтобы «достучаться» до вас в мессенджере

Обратить на себя внимание клиентов сегодня не так легко, ведь они перегружены информацией. Один из эффективных способов это сделать ― отправить SMS или «постучаться» в мессенджер. Чем это удобно и выгодно для бизнеса?

Разберем на примере новой услуги для бизнеса от А1 ― «Smart-рассылки». Она позволит ИП и юрлицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы.

Мы продолжаем совместный проект с компанией А1 — «Технологии первых». В серии материалов мы покажем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

  • Что такое «Smart-рассылка»?
  • Как она устроена?
  • Что можно отправлять клиенту с ее помощью?
  • И почему отправка через одного провайдера удобна?

Смотрите в инфографике:

Вот что использут компании, чтобы «достучаться» до вас в мессенджере

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Обратить на себя внимание клиентов сегодня не так легко, ведь они перегружены информацией. Один из эффективных способов это сделать ― отправить SMS или...
 
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