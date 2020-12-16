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Вот что использут компании, чтобы «достучаться» до вас в мессенджере
16.12.2020 09:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Обратить на себя внимание клиентов сегодня не так легко, ведь они перегружены информацией. Один из эффективных способов это сделать ― отправить SMS или «постучаться» в мессенджер. Чем это удобно и выгодно для бизнеса?
Разберем на примере новой услуги для бизнеса от
Смотрите в инфографике:
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Обратить на себя внимание клиентов сегодня не так легко, ведь они перегружены информацией. Один из эффективных способов это сделать ― отправить SMS или...
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