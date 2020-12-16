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Младший сын Кейт Миддлтон вышел в свет в поношенной одежде брата

16.12.2020 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Младший наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи появился на публике в старых вещах принца Джорджа, чем удивил поклонников королевства.

© AFP 2020 / THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
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Герцоги Кембриджские стараются вкладывать в своих детей идею осознанного потребления с самых малых лет и не стесняются демонстрировать это на собственном примере. Так, Миддлтон не раз критиковали за то, что она выходит в свет в нарядах многолетней давности. По мнению герцогини, носить одни и те же вещи вовсе не зазорно, также как и заимствовать из чужого шкафа.

Недавно чета Кембриджей в компании детей появились на красной дорожке в Лондоне: светский дебют маленьких наследников произвел настоящий фурор в сети, особенно – наряд самого младшего Луи.

Когда первая волна восторженных комментариев спала, внимательные поклонники начали досконально рассматривать образ малыша и узнали синий жакет, который раньше носил его старший брат Джордж!

В стильной курточке от марки Amaia Джордж посещал традиционный обед у прабабушки Елизаветы II в 2017 году. Стоимость жакета едва ли превысила отметку в $100, еще раз доказав любовь Миддлтон к бюджетным вещам и масс-маркету.

Вывод напрашивается сам по себе: даже в королевской семье дети не освобождаются от повинности донашивать вещи за старшими братьями и сестрами.

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Даже несмотря на впечатляющие возможности королевской семьи и долгую дружбу со многими дизайнерами, отпрыски герцогов Кембриджских частенько донашивают вещи...
 
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