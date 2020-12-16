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Том Круз обматерил членов команды «Миссия невыполнима 7» за отсутствие масок

16.12.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появилась аудиозапись с участием Тома Круза, который вышел из себя, заметив членов съемочной группы «Миссия невыполнима 7» без масок. Эмоции вспыхнули после того, как звезда Голливуда заметил двух участников съемок, обсуждающих какие-то вопросы возле дисплея в студии Warner Bros. в Лондоне. Они стояли менее чем в метре друг от друга и были без масок.

Увидев это, Том Круз жестко отчитал их за легкомысленное поведение, пригрозив увольнением в случае, если подобное повторится. В своей тираде главный герой франшизы «Миссия невыполнима» указал на то, с какими сложностями в организации работы приходится сталкиваться из-за пандемии — в частности, получать добро на продолжение работы от продюсеров, страховых компаний и так далее. Аудиозапись есть в распоряжении The Sun.

Как отмечает CNET, ради защиты от «короны» на съемочной площадке седьмой «Миссии» Том Круз выделил собственные деньги — более $670 тыс. Эмоциональность Круза можно понять: работа над боевиком откладывалась уже несколько раз из-за пандемии. Если все пойдет по плану, в прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.

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В сети появилась аудиозапись с участием Тома Круза, который вышел из себя, заметив членов съемочной группы «Миссия невыполнима 7» без масок. Эмоции вспыхнули после...
 
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