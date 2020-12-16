|
Российский хоккеист «Локомотива-Орши» рассказал, почему подписал письмо провластных белорусских спортсменов
Источник материала: Tut.by
Российский нападающий оршанского «Локомотива» Егор Гайнетдинов
— Вы подписали открытое обращение деятелей белорусского спорта. Расскажите о своих мотивах?
— Не хотелось бы на тему политики вообще разговаривать.
— Так это же не политика. Это просто письмо.
— Это политического характера письмо.
— А вы его читали?
— Читал, конечно.
— Там просто написано: «На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага». Но вы же россиянин.
— Потому что получаю белорусское гражданство. В частности, из-за этого необходимо было подписать.
— Вам не кажется, что подписывая такое письмо, вы поддерживаете репрессии в отношении спортсменов? В том числе людей из хоккея: Руммо и бывшего вашего руководителя Мазуро.
— На то были свои обстоятельства, поэтому пришлось подписывать.
— То есть вы это подписали из-за того, что вам должны дать белорусское гражданство?
— Можно и так сказать, да.
— Руководство на вас давило?
— Нет, ни на кого не давили. Зачем на кого-то давить? Просто сказали: «Вот, хотите подписывайте, а хотите — нет».
— Прилетала уже какая-нибудь реакция болельщиков по этому поводу?
— Как видите, ничего пока не было.
— Недавно ФХБ оштрафовала «Локомотив» из-за того, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси.
— Это с прошлого или с позапрошлого сезона ввели. Когда подписываешь контракт, это прописано. Таков регламент чемпионата, который должны соблюдать все.
— Это нормальный пункт?
— Не задумывался на этот счет. Мое дело не думать по этому, а выходить и играть.
— Вы сейчас получите белорусское гражданство: интересует то, что происходит в Беларуси?
— Вижу, наблюдаю, конечно.
— Как вы к этому относитесь?
— Давайте не будем на тему политики переходить. Не хочу на эту тему давать какие-то комментарии, — сказал Гайнетдинов.
Отметим, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский хоккеист «Локомотива-Орши» рассказал, почему подписал письмо провластных белорусских спортсменов
Дело в получаемом гражданстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)