Российский хоккеист «Локомотива-Орши» рассказал, почему подписал письмо провластных белорусских спортсменов

Источник материала: Tut.by

Российский нападающий оршанского «Локомотива» Егор Гайнетдинов рассказал «Трибуне», почему он подписал письмо провластных белорусских спортсменов.



Фото: «Прессбол»

— Вы подписали открытое обращение деятелей белорусского спорта. Расскажите о своих мотивах?

— Не хотелось бы на тему политики вообще разговаривать.

— Так это же не политика. Это просто письмо.

— Это политического характера письмо.

— А вы его читали?

— Читал, конечно.

— Там просто написано: «На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага». Но вы же россиянин.

— Потому что получаю белорусское гражданство. В частности, из-за этого необходимо было подписать.

— Вам не кажется, что подписывая такое письмо, вы поддерживаете репрессии в отношении спортсменов? В том числе людей из хоккея: Руммо и бывшего вашего руководителя Мазуро.

— На то были свои обстоятельства, поэтому пришлось подписывать.

— То есть вы это подписали из-за того, что вам должны дать белорусское гражданство?

— Можно и так сказать, да.

— Руководство на вас давило?

— Нет, ни на кого не давили. Зачем на кого-то давить? Просто сказали: «Вот, хотите подписывайте, а хотите — нет».

— Прилетала уже какая-нибудь реакция болельщиков по этому поводу?

— Как видите, ничего пока не было.

— Недавно ФХБ оштрафовала «Локомотив» из-за того, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси.

— Это с прошлого или с позапрошлого сезона ввели. Когда подписываешь контракт, это прописано. Таков регламент чемпионата, который должны соблюдать все.

— Это нормальный пункт?

— Не задумывался на этот счет. Мое дело не думать по этому, а выходить и играть.

— Вы сейчас получите белорусское гражданство: интересует то, что происходит в Беларуси?

— Вижу, наблюдаю, конечно.

— Как вы к этому относитесь?

— Давайте не будем на тему политики переходить. Не хочу на эту тему давать какие-то комментарии, — сказал Гайнетдинов.

Отметим, что это письмо подписало 23 человека из оршанского «Локомотива», включая шестерых россиян.