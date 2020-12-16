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В Россонском районе Renault съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадала пассажирка

16.12.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 15 декабря рядом с деревней Амосенки Россонского района, сообщает ГАИ региона.


71-летний водитель Renault не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

67-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.

 
 
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ДТП произошло вечером 15 декабря рядом с деревней Амосенки Россонского района.
 
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