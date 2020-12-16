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В Россонском районе Renault съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадала пассажирка
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 15 декабря рядом с деревней Амосенки Россонского района, сообщает ГАИ региона.
71-летний водитель Renault не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
67-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.
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ДТП произошло вечером 15 декабря рядом с деревней Амосенки Россонского района.
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