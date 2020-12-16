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Subaru анонсировала электрический кроссовер для Европы на совместной с Toyota платформе

16.12.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за Toyota разработку нового электрического кроссовера, который будет продаваться на европейском рынке, подтвердила и Subaru. В основу будущей новинки ляжет модульная электромобильная платформа e-TNGA.


Иллюстрация: Subaru

Напомним, что в разработке этой архитектуры с унифицированными компонентами наряду с инженерами Toyota принимают участие и специалисты Subaru. По габаритам будущий среднеразмерный «паркетник» будет сопоставим с Forester. Представлена модель будет в первой половине следующего года, сообщили в Subaru.


Фото: netdenjd.com

Имя будущего электрокроссовера, который в виде неходового макета показали в начале года, пока неизвестно — по неофициальной информации, он получит имя Evoltis. По плану Subaru, к 2030 году на «гибриды» и электромобили должно приходиться до 40% всех продаж марки, а к 2035 году электрифицирован будет уже весь модельный ряд фирмы.

 
 
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Вслед за Toyota разработку нового электрического кроссовера, которые будет продаваться на европейском рынке, подтвердила и Subaru. В основу будущей новинки ляжет...
 
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