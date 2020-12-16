Subaru анонсировала электрический кроссовер для Европы на совместной с Toyota платформе

Источник материала: Tut.by

Вслед за Toyota разработку нового электрического кроссовера, который будет продаваться на европейском рынке, подтвердила и Subaru. В основу будущей новинки ляжет модульная электромобильная платформа e-TNGA.



Иллюстрация: Subaru

Напомним, что в разработке этой архитектуры с унифицированными компонентами наряду с инженерами Toyota принимают участие и специалисты Subaru. По габаритам будущий среднеразмерный «паркетник» будет сопоставим с Forester. Представлена модель будет в первой половине следующего года, сообщили в Subaru.



Фото: netdenjd.com

Имя будущего электрокроссовера, который в виде неходового макета показали в начале года, пока неизвестно — по неофициальной информации, он получит имя Evoltis. По плану Subaru, к 2030 году на «гибриды» и электромобили должно приходиться до 40% всех продаж марки, а к 2035 году электрифицирован будет уже весь модельный ряд фирмы.