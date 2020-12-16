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Subaru анонсировала электрический кроссовер для Европы на совместной с Toyota платформе
Источник материала: Tut.by
Вслед за
Напомним, что в разработке этой архитектуры с унифицированными компонентами наряду с инженерами Toyota принимают участие и специалисты Subaru. По габаритам будущий среднеразмерный «паркетник» будет сопоставим с Forester. Представлена модель будет в первой половине следующего года, сообщили в Subaru.
Имя будущего электрокроссовера, который в виде
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Вслед за Toyota разработку нового электрического кроссовера, которые будет продаваться на европейском рынке, подтвердила и Subaru. В основу будущей новинки ляжет...
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