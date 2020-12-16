Foreign Policy: Лукашенко теряет лояльность служб безопасности

Чтобы удержать власть в своих руках, Александр Лукашенко, который был президентом Беларуси последние 26 лет, полагается на два фактора. Один из них - поддержка России, а второй - лояльность могущественных белорусских служб безопасности. Но...





Недавний визит в Минске главы МИД РФ Сергея Лаврова показал, что Москва теряет терпение. Впрочем, Кремль, кажется, еще не готов бросить Лукашенко. Но среди служб безопасности Беларуси появляются признаки, которые могут означать, что дни давнего режима действительно подходят к концу. Об этом пишет на страницах Foreign Policy исполнительный директор International Strategic Action Network for Security Влад Кобец.





Это может показаться неожиданностью, если вспомнить систематическое насилие, которое милиция и другие службы применяли против демонстрантов на протяжении последних четырех месяцев. Министерство внутренних дел Беларуси - крупнейший правоохранительный орган в стране со 130 тысячами работников. Оно стало основой режима Лукашенко. Поэтому то, что происходит в его структурах, формирует политическую ситуацию в стране.





"Дезертирство в рядах милиции и служб безопасности может изменить ход событий. Если те, кому Лукашенко отдает приказы применить жестокие методы против участников протестов, осознают, что эти приказы неправильные, и перестанут их выполнять, тогда режим рухнет, как карточный домик. И сейчас появились признаки того, что именно это и происходит", - говорится в статье.





Отток личного состава из МВД Беларуси и других органов начался еще перед президентскими выборами и продолжается до сих пор. Работники начали увольняться за месяцы до голосования, когда Лукашенко начал использовать службы безопасности, чтобы не позволить оппозиционным политикам выдвинуть свои кандидатуры. Против них возбуждали уголовные производства, арестовывали их, не разрешали проводить митинги. Оппозиционерам отказывали в регистрации собранных подписей за их кандидатуру. Некоторые работники МВД не появились на работе в день выборов.





Данные, которые оказались в руках International Strategic Action Network for Security свидетельствуют, что темп дезертирства в МВД Беларуси достиг пика после фальсификации выборов и применения грубой силы против участников мирных протестов. В конце августа в главный отдел кадров министерства было подано более 300 рапортов о неявке офицеров на работу. Потеря персонала продолжилась в сентябре, а затем резко сократилась.





По состоянию на первое ноября персонал Главного управления МВД в Минске сократился на 18%. В другом подразделении - Центральном окружном отделении МВД Минска потеря кад в достигла 29%. Многие из тех, кто ушел с работы в органах, с тех пор получали финансовую и моральную поддержку от белорусской диаспоры.





Ряд действующих и бывших членов различных правоохранительных органов признали, что Лукашенко незаконно цепляется за власть. Они объединились в организацию под названием "By_Pol". Это сеть офицеров МВД, пограничной службы, прокуратуры и КГБ. Все они встали на сторону людей на улицах против Лукашенко. Автор замечает, что эти люди "не хотят вести войну против собственного народа, друзей и семей". И к ним присоединяется все больше новых перебежчиков.





Олег Талерчук уволился из Генеральной прокуратуры Беларуси. Он один из таких офицеров.





"Я хочу поддержать мужественных белорусов, которые были репрессированы", - сказал он.





Талерчук и ряд других высококвалифицированных специалистов недавно ушли из Генеральной прокуратуры в знак протеста против жестокой расправы над людьми на улицах. К ним присоединяется все большее количество врачей и медиков, которые лечили пострадавших от рук милиции. Среди доказательств были огнестрельные ранения головы и других частей тела, открытые раны в грудной клетке, повреждения от взрывчатки, ножевые ранения, термальные и химические ожоги, следы пыток и травмы после взрывов барометрических бомб.





By_Pol задокументировали более 1100 случаев пыток и тяжких ранений среди гражданских только за период с 9 по 21 августа. С тех пор количество таких случаев только увеличивалось. Первого декабря лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее соратник Павел Латушко объявили о запуске Объединенной книги регистрации преступлений. С помощью этой платформы жертвы и очевидцы нарушений могут предоставить информацию, которая будет использована для развития реестра преступлений и подозреваемых.





Поощрения еще большего количества белорусских правоохранителей присоединяться к By_Pol и поддержка регистрации преступлений должны стать главным приоритетом белорусской оппозиции и Запада. Это можно сделать с помощью финансовой помощи тем, кто отказался от своей работы, а также гарантий безопасности в обмен на показания против преступников. Если это движение достигнет пика, достаточно быстро Лукашенко останется без сил, которые бы его поддерживали. Если больше некому будет выполнять его жестокие приказы, он потеряет способность сохранять власть в своих руках без вторжения России.







