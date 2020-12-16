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Виктор Лукашенко: «Мы открыты и честны со всеми нашими партнерами, друзьями, которые приезжают к нам в страну»

16.12.2020 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко встретился с директором соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (ФИС) Андреа Ринальди и рассказал о целях сторон.

В НОК Беларуси стороны обсудили развитие этой дисциплины в нашей стране, а также вопросы взаимодействия FIS c Белорусским лыжным союзом и национальной федерацией по популяризации зимних видов спорта.


 «Я бы хотел, чтобы вы посетили как можно больше спортивных объектов. Отмечу: мы открыты и честны со всеми нашими партнерами, друзьями, которые приезжают к нам в страну. Мы бы хотели, чтобы вы уехали другом Беларуси и получили ответы на все вопросы.



Уверен, соревнования (этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах – прим.) будут организованы на высоком уровне. Лыжная акробатика популярна у нас, в первую очередь, благодаря достижениям спортсменов», – сказал Лукашенко.

Во встрече также принимали участие генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина, вице-президент НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр Гребенев.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике планируется провести в «Раубичах» 13 февраля 2021 года.

 
 
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Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко встретился с директором соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (ФИС) Андреа...
 
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