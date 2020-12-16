США поддержат белорусскую оппозицию





"Они обсудили продолжающийся политический кризис в Беларуси, заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы своей страны", - говорится в распространенном госдепартаментом сообщении.





Биган "призвал к диалогу между Координационным советом и белорусскими властями", а также к проведению "подлинно свободных и справедливых выборов под международным наблюдением, безусловному освобождению всех политзаключенных и несправедливо задержанных", отметил госдеп.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста после оглашения результатов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.