Беларусь - страна зеленых денег?













Всего было изучено 157 мировых валют. В Беларуси эквивалентом была признана купюра в 50 белорусских рублей. А она, как известно, зеленая.

Исследователи выяснили, что именно зеленый - самый популярный цвет денег.





Зеленый цвет на долларах США изначально был выбран для предотвращения фотографических подделок в 1860-х годах. Но и сейчас, по данным исследования, 23% денежных купюр в мире - зеленые. Это самый популярный цвет денег.

пишет thinktanks.by Еще 18% банкнот имеют желтый цвет, а 17% - серый,thinktanks.by



