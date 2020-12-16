Какие убытки несут в кризис крупные белорусские компании

Источник материала: Салiдарнасць

По итогам трех кварталов чистая прибыль «БЕЛАЗ-холдинга» сократилась более чем в 13 раз, а убытки Белорусской железной дороги составили почти 200 млн рублей.

Ситуация в госсекторе, если судить по тем предприятиям, которые обнародовали финансовые показатели по итогам января-сентября текущего года, неутешительная.

Один из крупнейших мировых производителей большегрузных автомобилей «БелАЗ-холдинг» показывает в этом году худшую за последние четыре года динамику по прибыльности.

По итогам трех кварталов чистая прибыль холдинга составила 15,9 млн рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года она была 219,3 млн рублей. То есть, показатель упал в 13,7 раза.

На протяжении 2017-2019 годов «БелАЗ-холдинг» входил в топ-10 самых прибыльных предприятий белорусской экономики — размер чистой прибыли в указанные годы был, соответственно, 204,7 млн, 328,5 млн и 265,6 млн рублей. Но в этом году жодинский холдинг, похоже, выбывает из рейтинга.

Белорусская железная дорога прежде всего из-за сокращения транзита, вызванного последствиями пандемии, продолжает генерировать убытки. По итогам 2019 года они составляли 26,9 млн рублей. За девять месяцев этого года сумма выросла до 199,4 млн рублей.

Для сравнения: в январе-сентябре 2019 года деятельность этого предприятия принесла чистую прибыль в размере 11,1 млн рублей.

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