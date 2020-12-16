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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неправильное употребление воды по утрам может привести к проблемам со здоровьем Эксперты говорят, что пить холодную воду натощак - это неправильно.

Эксперты говорят, что пить холодную воду натощак - это неправильно. Такое употребление воды может ухудшать самочувствие при имеющихся проблемах в работе желудка, а также сердечно-сосудистой системы, потому что способствует спазмам. Об этом сообщаетКроме того, большое количество употребления воды также идет во вред здоровью, поскольку увеличивает нагрузку на сердце. Это может стать причиной появления опасных отклонений в функционировании миокарда, если он ослаблен и есть хронические сердечные нарушения.Эксперты подчеркнули, что утром организму достаточно получить 150 миллилитров воды, а это примерно полстакана. Они также отметили, что пить воду необходимо медленно и небольшими глотками.Если же выпить много воды, то это приводит к разжижению желудочной кислоты, что в свою очередь может негативно сказаться на функциях пищеварения.Стоит отметить, что употребление горячей воды по утрам тоже считается неправильным и опасным для здоровья. Вообще любые жидкости, температура которых составляет выше 65 градусов, могут повредить слизистую пищевода.Это также приводит к возникновению рака из-за того, что ожоги нежных тканей увеличивают уровень аномальных клеток, способных становиться злокачественными.