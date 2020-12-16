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Коллаж: РБК-Украина

Приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать на Иоанна Молчальника 16 декабря именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.

Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.Наблюдаете падение звезд – ждите стужи.Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.Кошка жмется к батарее – к морозу.Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.Не давайте никому этого дня обещание, ведь скорее всего, вы его не сможете выполнить.Кстати, в древние времена люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.Охотники же в этот день выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.16 декабря именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.