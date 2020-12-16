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Глоба назвал знаки Зодиака, у которых будут проблемы с деньгами в 2021 году

16.12.2020 10:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глоба назвал знаки Зодиака, у которых будут проблемы с деньгами в 2021 году
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на 2021 год от астролога Павла Глобы сулит ряд финансовых проблем многим знакам Зодиака. И виной всему Лилит - черная Луна, которая будет находиться в знаке Тельца.

Астролог говорит, что черная Луна означает кроме денежных проблем, ложь, потери, а также беды, пишет profile.

Павел Глоба говорит, что Лилит «зашла» в Тельца 21 октября 2020 и будет там до 18 июля 2021-го. Такое происходит раз в девять лет и всегда чревато финансовым спадом.

Чтобы избежать кризиса, астролог советует в этот период рационально распоряжаться с деньгами. 2021-й будет также очень неблагоприятным для разных вложений. Глоба рекомендует начать экономить, ведь следующие три года будут финансово нестабильными.

Черная Луна окажется негативной для Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов. Они могут поддаться искушению неразумно тратить деньги и понести довольно большие убытки.

Для Весов, Рака, Овна и Козерога гороскоп более оптимистичный. Они пострадают меньше при условии, что будут очень осторожны в тратах и внимательны к деньгам.

А вот наиболее выигрышное положение занимают Близнецы, Рыбы, Дева и Стрелец. У них есть все шансы стать богаче, если они избегут соблазна быстро разбогатеть.
 
 
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Черная Луна означает кроме денежных проблем, ложь, потери, а также беды
 
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