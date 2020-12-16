﻿ Oops! Прибыль белорусских предприятий за год сократилась на 60%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! Прибыль белорусских предприятий за год сократилась на 60%

16.12.2020 10:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белстат привел данные работы экономики Беларуси за январь-октябрь 2020-го года

Нацстат Беларуси собрал статистику работы предприятий Беларуси с начала года по октябрь включительно, сообщает БелаПАН. 

Данные работы в 2020-ом, в год пандемии, нельзя назвать прогрессивными - скорее наоборот, в стране выросло количество убыточных организаций, многие недосчитались существенной суммы чистой прибыли.

Так по данным Белстата в январе - октябре 2020-го года в сравнении с 2019-ым годом убыточных предприятий стало на четверть больше (+26,8%) или их число возросло до 1 тысячи 167 организаций. Удельный вес убыточных структур возрос в итоге до 17,3 процента.

С минусом сработали и другие организаций, потеряв около 60 процентов чистой прибыли. Всего на 1 ноября чистая прибыль белорусских организаций составила немногим более 4,393 миллиарда белрублей. Более чем на 50 процентов сократился также и показатель прибыли до налогооблажения - всего 6,512 миллиарда с лишним.

- Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил примерно 8,156 миллиарда рублей. В то время как за это же время в 2019-ом декларировалась прибыль в 919,5 миллиона рублей, - подсчитали в Нацтстате.

При этом прибыль от реализации выросла на 12 процентов или почти на 16,2 миллиарда рублей. Также отмечается подъем в данных по рентабельности продаж и реализованной продукции, прирост в каждом из показателей составил до 10 процентов. 

Также возросла до 165,867 миллиарда белрублей и себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг.

- Четверть белорусских предприятий являются устойчивыми банкротами, которым уже ничего не поможет, кроме продажи и попытки трансформировать их активы в другие коммерческие проекты. На данный момент также совершенно очевиден кризис управления активами. 

Те финансовые показатели, которые мы видим, - ситуация, толкающая белорусскую экономику к дефолту, и никакие кредиты никаких внешних организаций ситуацию спасти не в состоянии. Это сосуд, в который сколько ни вливай, выльется больше, - прокомментировал ситуацию БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат привел данные работы экономики Беларуси за январь-октябрь 2020-го года
 
Новости дня
Новости разные
 
Масштабные чистки и наследники-сыновья. В России оценили планы Лукашенко реформировать власть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика