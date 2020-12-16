Oops! Прибыль белорусских предприятий за год сократилась на 60%

Нацстат Беларуси собрал статистику работы предприятий Беларуси с начала года по октябрь включительно, сообщает БелаПАН.





Данные работы в 2020-ом, в год пандемии, нельзя назвать прогрессивными - скорее наоборот, в стране выросло количество убыточных организаций, многие недосчитались существенной суммы чистой прибыли.





Так по данным Белстата в январе - октябре 2020-го года в сравнении с 2019-ым годом убыточных предприятий стало на четверть больше (+26,8%) или их число возросло до 1 тысячи 167 организаций. Удельный вес убыточных структур возрос в итоге до 17,3 процента.





С минусом сработали и другие организаций, потеряв около 60 процентов чистой прибыли. Всего на 1 ноября чистая прибыль белорусских организаций составила немногим более 4,393 миллиарда белрублей. Более чем на 50 процентов сократился также и показатель прибыли до налогооблажения - всего 6,512 миллиарда с лишним.





- Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил примерно 8,156 миллиарда рублей. В то время как за это же время в 2019-ом декларировалась прибыль в 919,5 миллиона рублей, - подсчитали в Нацтстате.





При этом прибыль от реализации выросла на 12 процентов или почти на 16,2 миллиарда рублей. Также отмечается подъем в данных по рентабельности продаж и реализованной продукции, прирост в каждом из показателей составил до 10 процентов.





Также возросла до 165,867 миллиарда белрублей и себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг.





- Четверть белорусских предприятий являются устойчивыми банкротами, которым уже ничего не поможет, кроме продажи и попытки трансформировать их активы в другие коммерческие проекты. На данный момент также совершенно очевиден кризис управления активами.





Те финансовые показатели, которые мы видим, - ситуация, толкающая белорусскую экономику к дефолту, и никакие кредиты никаких внешних организаций ситуацию спасти не в состоянии. Это сосуд, в который сколько ни вливай, выльется больше, - прокомментировал ситуацию БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.







