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Тихановская: Мы не хотим договариваться с Москвой в кулуарах

16.12.2020 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный лидер Беларуси Светлана Тихановская рассказала о помощи, которую она ожидает от Европы, и попытках наладить диалог с Россией.



Светлана Тихановская 13 и 14 декабря была Берлине. Она встречалась с представителями белорусской диаспоры, приняла участие в межконфессиональной молитве за мир, свободу и справедливость в Беларуси, была у председателя бундестага и на приеме у президента ФРГ.

Это был уже второй приезд Тихановской в Берлин менее чем за три месяца. В прошлый раз, говоря о помощи демократическому движению Беларуси, в интервью DW она сказала: "Иллюзий я никаких не питаю. Помогут - отлично, не помогут - дальше будем сами справляться". 

Парламентский корреспондент DW Никита Жолквер напомнил Светлане Тихановской о том, что она ему говорила два с небольшим месяца назад.  

DW: Два месяца назад, когда вы приезжали в Берлин прошлый раз и мы с вами беседовали у стен Рейхстага, вы сказали, что если Германия вам поможет - хорошо, а нет, так справитесь сами. И вот вы снова здесь. Просите помощи. Значит, сил, чтобы справится самостоятельно, не хватает?

Светлана Тихановская: Нет, я так не могла сказать. Я говорила, что мы были уверены, что справимся сами, но видим, что режим слишком силен и нам наоборот нужна помощь.

- На какую конкретно помощь вы рассчитываете?

- На разную. Нам сейчас важна любая помощь. Стало очевидно, что насилие режима не знает границ, он не чурается никаких способов давления на обычных людей. Власти превратились в террористические организации, которые держат в страхе весь белорусский народ. 

И нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны - я имею виду международное давление.

- Вы не испытываете чувство разочарования? Вы вот сказали, что хотели бы безвизового режима для участников протестов, но МИД Германии к такому шагу не готов, обещает только упростить и ускорить выдачу таких виз…

- Ну, а господин Федеральный президент мне сказал, что работа над ослаблением визового режима уже ведется.

- Будем надеяться, что он сумеет повоздействовать на правительство. Другой вопрос: после богослужения в берлинском соборе, на котором вы присутствовали, показали видеообращение Леха Валенсы, который сказал, что вам надо вести переговоры в первую очередь с Россией, и нужны люди, которые умеют вести такие переговоры. 

Как вы относитесь к совету бывшего первого лидера профсоюза "Солидарность" и президента Польши?

- Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров. 

Мы понимаем, что представители Российской Федерации как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно также, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран, чтобы понимать, о чем мы там говорим.

Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. Это должно быть открыто. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу.

- Но из Москвы хоть какие-то сигналы поступают? Хоть какие-то контакты есть?

- Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению.
 
 
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Национальный лидер Беларуси Светлана Тихановская рассказала о помощи, которую она ожидает от Европы, и попытках наладить диалог с Россией.
 
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