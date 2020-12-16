Некоторым лукашенковским олигархам удалось уйти из-под санкций ЕС. Как так получилось?

передает «Наша Ніва». Санкционные списки готовились в обстановке строгой секретности, по обрывочным сведениям, наибольший вклад внесли Foreign Affairs Council — специальные службы Евросоюза, роль белорусских деятелей была в рамках «очерчивания направлений». Полный список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, в публичном пространстве не публиковался,«Наша Ніва».





Так, в первоначальной версии в список могли попасть около 70 человек с аффилированными бизнесами, в итоговой версии, по неофициальным данным, их останется лишь 29. Как сообщается, некоторым бизнесменам удалось доказать европейцам, что они в этом списке — лишние.





Так, например, собственник «Санта-Бремор» Александр Мошенский доказал властям Исландии — стране, откуда импортирует рыбу на сотни миллионов долларов, — что удар по его бизнесу будет означать конкретные потери для Исландии. А руководство той страны якобы приняло его позицию и повлияло на решение Евросоюза.





«Но слова об аргументах об объемах экспорта рыбы — это сказки! Я думаю, что у тех, кто составляет эти списки, есть определенные критерии включения. Наверное, корректно ставить вопрос о том, соответствует ли «Санта-Бремор» этим критериям?





Может, мы расстреливали демонстрантов? Может, мы — «кошельки», — в терминологии авторов? Я не думаю. Я думаю, что они принимают решения не на основании информации, кто сколько рыбы экспортирует, а на основании других критериев, которым «Санта-Бремор» не соответствует», — прокомментировал свое включение в первоначальные списки сам Мошенский.





При этом он признал, что предпринимал меры по исключению кампании из списков.





Между тем член Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс рассказал, что крупнейшая Европейская народная партия (ЕРР) пообещала озвучить белорусские компании, лоббисты которых пытаются повлиять на правительства европейских стран, чтобы тех не внесли в третий пакет санкций.





«Насколько я понимаю, большие компании могут быть включены. У них, конечно, большие интересы, они имеют лоббистов в Европе. И вот эти лоббисты в разных европейских странах начинают пытаться повлиять на национальные правительства, которые должны решить, какой будет итоговый пакет», — заявил евродепутат.







