пишет by.tribuna.com Заместитель председателя Белорусской федерации борьбы Сергей Демяшкевич, подписавший письмо за честные выборы, поделился мнением о давлении на спортсменов,by.tribuna.com





– Активную позицию в протестах занимают спортсмены. Созданы Фонд спортивной солидарности, Свободное объединение спортсменов.





– Большое заблуждение – делить общество на спортсменов, артистов, рабочих и крестьян. Не очень бы хотелось делить людей на классы.





– На спортсменов давят, лишают стипендий, исключают из сборных.





– А как вы хотели – чтобы не давили? У нас по-другому не получится. Мы живем в таком обществе и таких условиях. Люди, которые имеют власть, считают, что они поступают правильно, и сложно кого-то из них заставить думать по-другому.









Николай Козеко





Было ясно, что будут давить. И в этом, кстати, один из самых эффективных инструментов власти – консолидация и исполнительность по вертикали. Есть решение – все выполняют, не задумываясь. Как в армии.





– Беспрекословное подчинение. Сказали уволить – увольняем.





– Это эффективно. Было ожидаемо, что на подписантов письма будут давить различными способами. И чем больше ты зависишь от каких-то рычагов давления, тем сложнее человеку принимать какие-то решения.





– Но ведь это порождает совершенно дикие истории, как с тренером Николаем Козеко.





– Дико, а вы ожидали чего-то другого? Я не знаю всех деталей истории с Козеко. Но такие люди, как он – это штучный товар (пусть и не очень хорошо слово «товар» подходит к людям). Понятно, что таких специалистов в мире единицы, – сказал Демяшкевич.



