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«А как вы хотели – чтобы не давили? У нас по-другому не получится. Мы живем в таком обществе»
Источник материала: Партизан
Зампред Белорусской федерации борьбы Демяшкевич о давлении на спортсменов
Заместитель председателя Белорусской федерации борьбы Сергей Демяшкевич, подписавший письмо за честные выборы, поделился мнением о давлении на спортсменов,
– Активную позицию в протестах занимают спортсмены. Созданы Фонд спортивной солидарности, Свободное объединение спортсменов.
– Большое заблуждение – делить общество на спортсменов, артистов, рабочих и крестьян. Не очень бы хотелось делить людей на классы.
– На спортсменов давят, лишают стипендий, исключают из сборных.
– А как вы хотели – чтобы не давили? У нас по-другому не получится. Мы живем в таком обществе и таких условиях. Люди, которые имеют власть, считают, что они поступают правильно, и сложно кого-то из них заставить думать по-другому.
Николай Козеко
Было ясно, что будут давить. И в этом, кстати, один из самых эффективных инструментов власти – консолидация и исполнительность по вертикали. Есть решение – все выполняют, не задумываясь. Как в армии.
– Беспрекословное подчинение. Сказали уволить – увольняем.
– Это эффективно. Было ожидаемо, что на подписантов письма будут давить различными способами. И чем больше ты зависишь от каких-то рычагов давления, тем сложнее человеку принимать какие-то решения.
– Но ведь это порождает совершенно дикие истории, как с тренером Николаем Козеко.
– Дико, а вы ожидали чего-то другого? Я не знаю всех деталей истории с Козеко. Но такие люди, как он – это штучный товар (пусть и не очень хорошо слово «товар» подходит к людям). Понятно, что таких специалистов в мире единицы, – сказал Демяшкевич.
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Зампред Белорусской федерации борьбы Демяшкевич о давлении на спортсменов
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