Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро, доллар и российский рубль дружно подешевели на белорусской бирже Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,5233 BYN/USD.

Белорусский рубль дорожает к валютной корзине уже шестой раз подряд. С начала недели она подешевела уже на 0,49%, а с начала декабря 0,33%.По даннымна 10:15:Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,5233 BYN/USD. Это минимальный уровень за 117 дней. До минимума за четыре месяца не хватило всего пять дней.Сегодня идут уже двенадцатые торги с начала месяца. Доллар смог подорожать к белорусскому рублю всего дважды — на самых первых торгах и вчера. Общее снижение к моменту написания статьи составило 0,0640 BYN.Курс евро снизился всего на 0,0012 BYN до 3,0709 BYN/EUR — минимума за 20 дней.Евро дешевеет уже восьмой раз за последние девять дней. С начала месяца курс евро упал на 0,0278 BYN.Курс российского рубля опустился на 0,0056 BYN до 3,4392 BYN/100 RUB до минимума за 13 дней.С начала месяца сотня российских рублей подорожала на 0,0410 BYN.Доллар подешевел к российскому рублю до 73,33 российских рублей, курс евро опустился до 89,24 российских рублей.Напомним, что в понедельник в ходе торгов курс доллара падал до минимума за 4,5 месяца, а евро до минимума за три месяца.