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Евро, доллар и российский рубль дружно подешевели на белорусской бирже

16.12.2020 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро, доллар и российский рубль дружно подешевели на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют упала на 0,16% до минимума почти за три недели благодаря ослаблению курсов всех основных валют.

Белорусский рубль дорожает к валютной корзине уже шестой раз подряд. С начала недели она подешевела уже на 0,49%, а с начала декабря 0,33%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:15:

Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,5233 BYN/USD. Это минимальный уровень за 117 дней. До минимума за четыре месяца не хватило всего пять дней.

Сегодня идут уже двенадцатые торги с начала месяца. Доллар смог подорожать к белорусскому рублю всего дважды — на самых первых торгах и вчера. Общее снижение к моменту написания статьи составило 0,0640 BYN.

Курс евро снизился всего на 0,0012 BYN до 3,0709 BYN/EUR — минимума за 20 дней.

Евро дешевеет уже восьмой раз за последние девять дней. С начала месяца курс евро упал на 0,0278 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0056 BYN до 3,4392 BYN/100 RUB до минимума за 13 дней.

С начала месяца сотня российских рублей подорожала на 0,0410 BYN.

Московская биржа


Доллар подешевел к российскому рублю до 73,33 российских рублей, курс евро опустился до 89,24 российских рублей.

Напомним, что в понедельник в ходе торгов курс доллара падал до минимума за 4,5 месяца, а евро до минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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