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Samsung Galaxy S21 показали на официальном изображении

16.12.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу следующих флагманских смартфонов серии Galaxy S21. Известный сетевой информатор Эван Бласс показал официальное изображение одного из будущих флагманов до его анонса.


На фото устройство — а это «младший» Galaxy S21 5G — показан только с фронтальной стороны. Видно, что экран аппарата — плоский, закруглений по бокам нет. По центру экрана вырез под фронтальную камеру, с правой стороны — клавиши питания и регулировки громкости. Разговорный динамик, судя по изображению, встроят в верхнюю кромку корпуса. Спикер получился достаточно тонким.

Позже еще один известный информатор Ice universe показал в Twitter сравнение предполагаемого Galaxy S21 с недавним iPhone 12. По его словам, рамка у новинки у Samsung тоньше по сравнению с телефоном от Apple.

Напомним: Galaxy S21 получит AMOLED-экран на 6,2 дюйма, батарею емкотсью в 4000 мАч, а также тройную основную камеру с возможностью делать снимки с 3-кратным оптическим зумом. Процессором, в зависимости от региона, выступят Snapdragon 888 или Exynos 2100. А еще ходят слухи, что все смартфоны линейки Galaxy S21 лишат комплектного блока питания для зарядки.

Samsung также выпустит Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Эти устройства оснастят панелями на 6,7 и 6,8 дюйма, такие же процессоры, а также батарейки соответственно на 4800 и 5000 мАч. Про камеру S21 Ultra известно достаточно много. Так, смартфон научится снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим зумом благодаря внедрению телефото-камеры и перископа.

А еще топ-менеджер Samsung недавно заявил, что в компании «планируют расширить поддержку пера S Pen» на другие устройства. Ранее инсайдеры заявляли, что S21 Ultra сможет работать с фирменным стилусом компании, но отверстия в корпусе для него не получит. Перо (покупается за дополнительную сумму) якобы предложат носить в одной из фирменных версией оригинального чехла.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung:

 
 
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