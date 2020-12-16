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Доллар снова падает. В обменниках американскую валюту можно найти по 2,53 рубля
Источник материала: Tut.by
Доллар на торгах 16 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начал падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,19% — до 2,5253 рубля. Данные на 10.07.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,53 рубля (Paritetbank, Альфа-Банк, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,529 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке- 3,074 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,072 рубля.
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Доллар на торгах 16 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начал падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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