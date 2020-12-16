Доллар снова падает. В обменниках американскую валюту можно найти по 2,53 рубля

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах 16 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начал падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,19% — до 2,5253 рубля. Данные на 10.07.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,53 рубля (Paritetbank, Альфа-Банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,529 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке- 3,074 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,072 рубля.