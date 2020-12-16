Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минимальная зарплата в Литве вырастет до 642 евро 642 евро это 1970 рублей грязным, или 1544 рубля чистыми.

642 евро это 1970 рублей грязным, или 1544 рубля чистыми.В понедельник также Министерство финансов Литвы сообщило, что средняя зарплата грязными составит 1475,9 евро или на 4,1% больше, чем в этом году.Минимальная зарплата в Беларуси составляла с 1 января 375 рублей, с учетом индексации 388 рублей 42 копейки. По сегодняшнему курсу это 126,5 евро.