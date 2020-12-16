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Минимальная зарплата в Литве вырастет до 642 евро
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
642 евро это 1970 рублей грязным, или 1544 рубля чистыми.
В понедельник также Министерство финансов Литвы сообщило, что средняя зарплата грязными составит 1475,9 евро или на 4,1% больше, чем в этом году.
Минимальная зарплата в Беларуси составляла с 1 января 375 рублей, с учетом индексации 388 рублей 42 копейки. По сегодняшнему курсу это 126,5 евро.
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642 евро это 1970 рублей грязным, или 1544 рубля чистыми.
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