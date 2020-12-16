В 2021 году хотят ввести налоговые изменения. Новшества затронут почти каждого

Источник материала: Tut.by

В 2021 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Среди прочего чиновники планируют проиндексировать стандартные налоговые вычеты, увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев, установить новые ставки некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь. Также могут поднять сбор для тех, кто сдает в аренду квартиры, и увеличить единый налог с ИП и иных физлиц (который платят, к примеру, репетиторы). Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. Еще одно возможное изменение — повысить налоги для ремесленников. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения по налогам могут ввести в 2021 году.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как хотят изменить стандартные налоговые вычеты

— Индексация ставок налога на параметры инфляции. И, соответственно, вычеты тоже индексируются. Это ежегодная работа. Ставки основных налогов не будут увеличены, — рассказывал ранее FINANCE.TUT.BY Дмитрий Кийко, который сейчас занимает позицию первого заместителя министра финансов.

К примеру, доходы от дарения хотят увеличить с нынешних 7003 рубля до 7521 рубля. По закону каждый гражданин имеет право получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2021 года. Это может быть актуально, к примеру, тем, кто потерял работу и получил матпомощь от какого-либо фонда взаимопомощи, или тем, кому знакомые помогли оплатить штраф по той же статье 23.34, сбросив деньги на карточку.

Законопроектом предлагается установить:

Стоимость путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет , которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель, — в размере 954 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (ранее — 888 рубля).

, которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель, — в размере 954 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (ранее — 888 рубля). Доходы, полученные в результате дарения, — в размере 7521 рубля от всех источников в сумме в течение года (ранее — 7003 рублей).

— в размере 7521 рубля от всех источников в сумме в течение года (ранее — 7003 рублей). Доходы, полученные от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — в размере 2272 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 2115 рубля).

(путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — в размере 2272 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 2115 рубля). Доходы, полученные от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее), — в размере 150 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 140 рублей).

(призы, подарки и так далее), — в размере 150 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 140 рублей). Доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя, — в размере 3890 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 3622 рублей).

(добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя, — в размере 3890 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 3622 рублей). Безвозмездная (спонсорская) помощь , а также пожертвования , полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 15 030 рублей в сумме от всех источников в течение года (ранее — 13 994 рублей).

, а также , полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 15 030 рублей в сумме от всех источников в течение года (ранее — 13 994 рублей). Доходы, получаемые членами профсоюза от профсоюза — в размере 454 рублей от каждой профсоюзной организации в течение года (ранее — 423 рублей).

Какими хотят сделать стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2021 году

Уточним сразу, что налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом. В первоначальной версии законопроекта, которая была размещена на сайте Минфина, суммы эти вычетов были ниже, чем в нынешнем.

Чиновники предлагают установить в 2021 году следующие размеры налоговых вычетов:

Стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 126 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 761 рублей в месяц (ранее — 117 и 709 рублей соответственно).

— 126 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 761 рублей в месяц (ранее — 117 и 709 рублей соответственно). Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком), — 37 рубля в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (ранее — 34 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 70 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее — 65 рублей).

или попечителя — 70 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее — 65 рублей). Стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет, — 70 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее — 65 рублей).

— 70 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее — 65 рублей). Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список можно посмотреть в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 177 рублей в месяц (ранее — 165 рублей).

Как предлагают изменить налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи

В нынешнем законопроекте пересмотрели предлагаемые налоги в бОльшую сторону по сравнению с прежней версией. К примеру, ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду одного жилого помещения в областных центрах хотят поднять до 32,2 рубля (ранее — до 32 рублей), а в таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, — до 21,1 рубля (ранее предлагали повысить до 21 рубля).

К примеру, в Новополоцке сейчас налог составляет 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей.

При этом в проекте закона для Минска и областных центров мы не нашли деления ставок этого подоходного налога по экономико-планировочным зонам. К примеру, сейчас в столице 5 экономико-планировочных зон, для каждой — своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. В проекте закона указана ставка налога за сдачу в аренду жилья в 34,3 рубля, а гаража — 11,1 рубля (в областных центрах — 8,9 рубля).

Как хотят поднять единый налог для ИП и физлиц

Власти также хотят повысить единый налог с ИП и иных физлиц. К примеру, за репетиторство в Минске предлагается поднять сбор до 40 рублей ( сейчас — 36), в областных городах и Минском районе — до 35 рублей (к примеру, в Бресте сейчас — 27,02 рубля, а в Минском районе — 30 рублей).

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотят поднять до 116 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля.

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) предлагается установить единый налог для столицы в 127 рублей, а для областных центров и Минского района — 110 рублей.

Могут подорожать сигареты

Чиновники рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Причем в нынешнем варианте законопроекта предусмотрено повышение ставок акцизов на сигареты в два этапа — с 1 января и 1 июля ( ранее — в один этап, с 1 января).

В Беларуси продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 24,9 рубля за 1000 сигарет (было — 20,71 рубля), второй категории — до 62,77 рубля (было — 52,21 рубля), для третьей — до 71,97 рубля (было — 59,86 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Прежней версией законопроекта предлагалось поднять ставки акциза с января до 31,13 рубля, 69 рублей и 78,2 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.

Нынешней версией законопроекта предлагается повысить ставки за два этапа до 28,64 рубля, 72,19 рубля и 82,77 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть на самые дешевые сигареты решили сделать рост ставок не таким ощутимым, а для более дорогих — наоборот.

Возможное повышение ставок акцизов отразится на розничных ценах.

Как хотят изменить ставки акцизов на алкоголь

Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологи) предлагается повысить на 5,5% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года. В прежнем варианте законопроекта предлагалось поднять на 4,8%.

Натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие), на алкоголь с объемной долей этилового спирта 7% и более — тоже на 5,5%.

Для ремесленников могут поднять налог

Чиновники хотят увеличить подоходный налог для ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до двух в год — с 27 до 54 рублей. Ранее были планы повысить до 4 базовых — 108 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства, — пояснили ранее в Минфине планы повысить налоги.

Какие доходы хотят освободить от налогов

Предлагают освободить от уплаты налогов матпомощь, которую оказывают родственникам умершего работника, а также матпомощь члену профсоюза в связи со смертью родственника.

До 1 января 2025 года предлагается не облагать налогом доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, которые зарегистрированы в Беларуси.

От выплаты налогов хотят освободить проценты, которые начисляют за размещение денег на банковских вкладах физлиц, единовременно предоставляемых в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.

Что еще может измениться

Также предлагается повысить средние ставки земельного налога по районам — на 5,5% (в предыдущей версии законопроекта было 4,8%). Они применяются, если отсутствует кадастровая оценка на земли.

Индивидуальным предпринимателям могут разрешить обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, места жительства.