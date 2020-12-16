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В 2021 году хотят ввести налоговые изменения. Новшества затронут почти каждого
Источник материала: Tut.by
В 2021 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Среди прочего чиновники планируют проиндексировать стандартные налоговые вычеты, увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев, установить новые ставки некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь. Также могут поднять сбор для тех, кто сдает в аренду квартиры, и увеличить единый налог с ИП и иных физлиц (который платят, к примеру, репетиторы). Подобное предложение содержится в
Как хотят изменить стандартные налоговые вычеты
— Индексация ставок налога на параметры инфляции. И, соответственно, вычеты тоже индексируются. Это ежегодная работа. Ставки основных налогов не будут увеличены, — рассказывал ранее FINANCE.TUT.BY Дмитрий Кийко, который сейчас занимает позицию первого заместителя министра финансов.
К примеру, доходы от дарения хотят увеличить с нынешних 7003 рубля до 7521 рубля. По закону каждый гражданин имеет право получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2021 года. Это может быть актуально, к примеру, тем, кто потерял работу и получил матпомощь от какого-либо фонда взаимопомощи, или тем, кому знакомые помогли оплатить штраф по той же статье 23.34, сбросив деньги на карточку.
Законопроектом предлагается установить:
Какими хотят сделать стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2021 году
Уточним сразу, что налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом. В первоначальной версии законопроекта, которая была размещена на сайте Минфина, суммы эти вычетов были ниже, чем в нынешнем.
Чиновники предлагают установить в 2021 году следующие размеры налоговых вычетов:
Как предлагают изменить налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи
В нынешнем законопроекте пересмотрели предлагаемые налоги в бОльшую сторону
К примеру, в Новополоцке сейчас налог составляет 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей.
При этом в проекте закона для Минска и областных центров мы не нашли деления ставок этого подоходного налога по экономико-планировочным зонам. К примеру, сейчас в столице 5 экономико-планировочных зон, для каждой — своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. В проекте закона указана ставка налога за сдачу в аренду жилья в 34,3 рубля, а гаража — 11,1 рубля (в областных центрах — 8,9 рубля).
Как хотят поднять единый налог для ИП и физлиц
Власти также хотят повысить единый налог с ИП и иных физлиц. К примеру, за репетиторство в Минске предлагается поднять сбор до 40 рублей (
Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотят поднять до 116 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля.
За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) предлагается установить единый налог для столицы в 127 рублей, а для областных центров и Минского района — 110 рублей.
Могут подорожать сигареты
Чиновники рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Причем в нынешнем варианте законопроекта предусмотрено повышение ставок акцизов на сигареты в два этапа — с 1 января и 1 июля (
В Беларуси продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку
Прежней версией законопроекта предлагалось поднять ставки акциза с января до 31,13 рубля, 69 рублей и 78,2 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.
Нынешней версией законопроекта предлагается повысить ставки за два этапа до 28,64 рубля, 72,19 рубля и 82,77 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть на самые дешевые сигареты решили сделать рост ставок не таким ощутимым, а для более дорогих — наоборот.
Возможное повышение ставок акцизов отразится на розничных ценах.
Как хотят изменить ставки акцизов на алкоголь
Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологи) предлагается повысить на 5,5% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года. В прежнем варианте законопроекта предлагалось поднять на 4,8%.
Натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие), на алкоголь с объемной долей этилового спирта 7% и более — тоже на 5,5%.
Для ремесленников могут поднять налог
Чиновники хотят увеличить подоходный налог для ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до двух в год — с 27 до 54 рублей. Ранее
— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства, — пояснили ранее в Минфине планы повысить налоги.
Какие доходы хотят освободить от налогов
Предлагают освободить от уплаты налогов матпомощь, которую оказывают родственникам умершего работника, а также матпомощь члену профсоюза в связи со смертью родственника.
До 1 января 2025 года предлагается не облагать налогом доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, которые зарегистрированы в Беларуси.
От выплаты налогов хотят освободить проценты, которые начисляют за размещение денег на банковских вкладах физлиц, единовременно предоставляемых в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.
Что еще может измениться
Также предлагается повысить средние ставки земельного налога по районам — на 5,5% (в предыдущей версии законопроекта было 4,8%). Они применяются, если отсутствует кадастровая оценка на земли.
Индивидуальным предпринимателям могут разрешить обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, места жительства.
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Среди прочего планируют проиндексировать стандартные налоговые вычеты и доходы, установить новые ставки некоторых налогов и акцизов. Еще одно предложение -...
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