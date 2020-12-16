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Модные тренды Instagram: галстук – главный хит сезона
16.12.2020 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Путь галстука действительно можно назвать тернистым: его отрицали и не понимали, а после приняли в женский гардероб благодаря звездам литературы и кинематографа – писательнице Жорж Санд и актрисе Марлен Дитрих.
Возвращение сугубо мужского элемента гардероба в этом сезоне произвело неожиданный ажиотаж в сети: блогеры Instagram и звезды street-style назвали галстук лучшим аксессуаром уходящего года и стали носить его в повседневных образах. Например, с жакетами-оверсайз, а также костюмами-тройками.
Лучшие образы звезд Instagram и самых модных инфлюенсеров – в специальной подборке Sputnik.
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Возвращение самого противоречивого аксессуара, прошедшего долгий путь от отрицания до пламенного признания, – в специальной подборке Sputnik.
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