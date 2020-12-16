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Совмин посчитал, сколько нужно врачей и больничных коек на тысячу белорусов

16.12.2020 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. На одного участкового врача-терапевта должно приходиться около 1,7 тысячи потенциальных пациентов, а на одного врача-педиатра – 800 детей, такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

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Облисполкомы и Мингорисполком должны позаботиться и об обеспеченности белорусов койко-местами в больнице. Так, на тысячу жителей должно приходиться девять коек в больницах, для Минска показатель чуть ниже – восемь коек. Места в больницах сестринского ухода при определении обеспеченности региона койко-местами не учитываются.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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В регионах на восемь тысяч жителей должна работать как минимум одна аптека любой формы собственности. В Минске хотя бы одна аптека должна приходиться на 11,5 тысяч жителей.

"Скорая" ли помощь?

В районах с населением до 15 тысяч человек должно работать как минимум две бригады скорой медицинской помощи. А районы с населением от 15 до 35 тысяч человек должны быть обеспечены тремя бригадами.

В Минске на 12 тысяч жителей должна приходиться хотя бы одна бригада скорой помощи.

В каждой амбулатории, больнице сестринского ухода специального должен находиться хотя бы один автомобиль "медицинская помощь". Участковым больницам, рассчитанным менее чем на 20 коек, тоже положен один автомобиль скорой помощи, а если коек больше двадцати – два автомобиля.

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Теги: Минск
 
 
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На тысячу жителей должно приходиться девять койко-мест в больнице, для Минска показатель несколько ниже.
 
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