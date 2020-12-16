СК ищет подозреваемого в массовых беспорядках - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Мужчина во время уличных столкновений угрожал предметом, похожим на пистолет. Запись зафиксировала события в Минске в ночь с 10 на 11 августа.

Автомобиль "МАЗ" 10 августа выехал из троллейбусного парка в район станции метро "Спортивная" для эвакуации неисправного транспорта. Путь оказался перекрыт клумбами и мусорными контейнерами. При попытке объехать препятствие водителя блокировала группа неизвестных, вынудила покинуть кабину и завладела грузовиком. Позднее МАЗ использовали, чтобы перекрыть движение и оказать активное сопротивление представителям власти.

На кадрах видеозаписи видно, как на проспекте Притыцкого 28-летний житель Минской области вместе с другими подозреваемыми перекрыл движение грузовику. Один из нападавших угрожал водителю убийством и использовал предмет, похожий на пистолет.

28-летний обвиняемый дал признательные показания и сознался, что интересовался призывами к участию в уличных беспорядках и к месту событий прибыл целенаправленно для противодействия правоохранительным органам.

Его действия квалифицированы по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья", а также "Участие в массовых беспорядках" Уголовного кодекса Беларуси.

К материалам приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый. Расследование продолжается. Следователи просят сообщить о личности и возможном местонахождении сообщника.