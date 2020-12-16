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MacBook Air на M1 не оставил Windows на ARM ни шанса
Источник материала: Onliner
Ресурс PCWorld
Стоит отметить, что в тестах PCWorld участвовал компьютер на Windows с чипом SQ1, разработанный на базе Snapdragon 8cx, а не SQ2 на базе более нового Snapdragon 8cx Gen 2. Кроме того, лишь Microsoft накануне добавила поддержку эмуляции x64 в Windows 10 на ARM, что могло сказаться на результатах тестов: для обеспечения работы бета-версии нужно предпринять дополнительные шаги (в народе — «танцы с бубном»).
Тем не менее, тесты были проведены. Так, в Geekbench 5 ноутбук Apple показал недостижимое для конкурентов превосходство, оставив позади как Microsoft Surface Pro X, так и недорогой ноутбук HP Pavilion с процессором Intel Core i5 (который, в свою очередь, показал лучшие, чем Surface Pro X, результаты).
В другом тесте использовалось ПО HandBrake для кодирования видео. MacBook Air with M1 смог раскодировать 12-минутный контент в 4K в формат 1080p H.265 за 23 минуты, а вот Microsoft Surface Pro X на ARM на это потребовалось 2 часа.
В Cinebench ситуация сходная.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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