MacBook Air на M1 не оставил Windows на ARM ни шанса

Источник материала: Onliner

Ресурс PCWorld устроил войну бенчмарков для двух компьютеров на платформе ARM: MacBook Air и Microsoft Surface Pro X. Результаты оказались неутешительными для последнего. По мнению журналистов издания, Windows на Arm «поможет лишь чудо», чтобы оказаться по производительности на уровне нового процессора Apple.

Стоит отметить, что в тестах PCWorld участвовал компьютер на Windows с чипом SQ1, разработанный на базе Snapdragon 8cx, а не SQ2 на базе более нового Snapdragon 8cx Gen 2. Кроме того, лишь Microsoft накануне добавила поддержку эмуляции x64 в Windows 10 на ARM, что могло сказаться на результатах тестов: для обеспечения работы бета-версии нужно предпринять дополнительные шаги (в народе — «танцы с бубном»).

Тем не менее, тесты были проведены. Так, в Geekbench 5 ноутбук Apple показал недостижимое для конкурентов превосходство, оставив позади как Microsoft Surface Pro X, так и недорогой ноутбук HP Pavilion с процессором Intel Core i5 (который, в свою очередь, показал лучшие, чем Surface Pro X, результаты).





В другом тесте использовалось ПО HandBrake для кодирования видео. MacBook Air with M1 смог раскодировать 12-минутный контент в 4K в формат 1080p H.265 за 23 минуты, а вот Microsoft Surface Pro X на ARM на это потребовалось 2 часа.





В Cinebench ситуация сходная.



