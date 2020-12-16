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Дело о захвате грузовика на улице Притыцкого: человек с предметом, похожим на пистолет, пока не установлен (видео)

16.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об одном из эпизодов массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в ночь с 10 на 11 августа.

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка.

Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что на проезжей части находится много людей, а сама дорога перекрыта клумбами и мусорными контейнерами. Водитель попытался объехать препятствия, но был остановлен неизвестными мужчинами. Вскоре один из них был задержан.

«В ходе следствия установлено, что в тот вечер 28-летний житель Минской области и неустановленные лица, действуя согласованно и скоординированно, заблокировали движение грузовому автомобилю МАЗ, двигавшемуся по улице Притыцкого в Минске. После чего, угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, завладели указанным транспортом, — сообщили в СК. — В последующем обвиняемый заблокировал несколько полос движения грузовиком, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти».

К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что заранее прочитал на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в массовых беспорядках, а также место их дислокации и целенаправленно прибыл на улицу Притыцкого в Минске, чтобы принять в них участие», — отметили в Следственном комитете.

Действия 28-летнего жителя Минской области квалифицированы по ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса — «Неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья» и ч. 2 ст. 293 УК — «Участие в массовых беспорядках». Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

«Вместе с тем следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению личностей других подозреваемых, в том числе мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет», — добавили в СК.

Следователи просят тех, кто располагает информацией о личности и местонахождении указанного мужчины, изображенного на фото и видео, обратиться в УСК по городу Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или +375 (44) 500-31-11.

Дело о захвате грузовика на улице Притыцкого: человек с предметом, похожим на пистолет, пока не установлен (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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