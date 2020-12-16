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Дело о захвате грузовика на улице Притыцкого: человек с предметом, похожим на пистолет, пока не установлен (видео)
Источник материала: Onliner
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об одном из эпизодов массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в ночь с 10 на 11 августа.
Как
Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что на проезжей части находится много людей, а сама дорога перекрыта клумбами и мусорными контейнерами. Водитель попытался объехать препятствия, но был остановлен неизвестными мужчинами. Вскоре один из них был задержан.
«В ходе следствия установлено, что в тот вечер 28-летний житель Минской области и неустановленные лица, действуя согласованно и скоординированно, заблокировали движение грузовому автомобилю МАЗ, двигавшемуся по улице Притыцкого в Минске. После чего, угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, завладели указанным транспортом, — сообщили в СК. — В последующем обвиняемый заблокировал несколько полос движения грузовиком, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти».
К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый.
«В ходе
Действия 28-летнего жителя Минской области квалифицированы по ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса — «Неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья» и ч. 2 ст. 293 УК — «Участие в массовых беспорядках». Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
«Вместе с тем следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению личностей других подозреваемых, в том числе мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет», — добавили в СК.
Следователи просят тех, кто располагает информацией о личности и местонахождении указанного мужчины, изображенного на фото и видео, обратиться в УСК по городу Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или +375 (44) 500-31-11.
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Дело о захвате грузовика на улице Притыцкого: человек с предметом, похожим на пистолет, пока не установлен (видео)
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об одном из эпизодов массовых беспорядков, произошедших на территории...
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