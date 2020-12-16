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ООН будет разбираться с аккумуляторным заводом под Брестом

16.12.2020 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время рассмотрения дела представители Минприроды, выступающие от имени Беларуси, просили Комитет не рассматривать дело, заявляя, что общественность злоупотребляет своим правом на обращения. Но Комитет злоупотребления не усмотрел и принял обращение к рассмотрению по существу.

Почему это важно и что будет происходить дальше?

— Задача Комитета не состоит в том, чтобы наказать страну за несоблюдение положение Орхусской конвенции, но чтобы найти оптимальное решение для дальнейшей реализации принципов конвенции и предпринять меры, которые не приведут к нарушениям в дальнейшем, — комментирует Марина Дубина, исполнительный директор ОО «Экодом». — Рассмотрение Комитетом этого резонансного дела может стать основанием для пересмотра норм национального законодательства, регулирующего участие общественности в принятии экологически значимых решений, доступ к экологической информации. Наша цель — изменить практику применения норм законодательства, которые зачастую исполняются лишь для соблюдения формальности, а фактически общественность не имеет реальных инструментов участия в принятии экологически значимых решений. Конечно, с учетом текущей политической ситуации в Беларуси от нынешних властей странно было бы ожидать учета мнения общественности и принятия решений для общего блага, но мы не теряем надежду на изменение ситуации.

Напомним, в прошлом году власть сама отвернулась от аккумуляторного завода в Бресте: был задержан владелец и несколько должностных лиц предприятия. КГБ возбудил уголовные дела по статьям о получении и даче взятки, мошенничестве, нарушении экологического и налогового законодательства. Завод давно достроен, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Лукашенко обещал решить судьбу завода на референдуме. Однако чиновники ждали, что референдум инициируют граждане, и, не дождавшись, решили вводить завод в эксплуатацию.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте продолжается драма вокруг скандального аккумуляторного завода. Горожане демонстрируют полное недоверие министерствам, институтам, комиссиям, экологам,...
 
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