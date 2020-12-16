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В работе WhatsApp, Telegram и YouTube произошел глобальный сбой

16.12.2020 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В работе мессенджеров WhatsApp, Telegram и видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

В работе WhatsApp, Telegram и YouTube произошел глобальный сбой
Фото pixabay.com

Проблемы с работой WhatsApp начались около семи утра по минскому времени. Так, 96% пользователей, столкнувшихся с неполадками, не смогли подключиться к серверу. О проблемах сообщали в России, Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки, пишет lenta.ru.

YouTube оказался недоступен в основном в США и Японии. Много жалоб на работу сервиса также поступило из столицы РФ. При этом 63% пользователей, сообщивших о неполадках, не смогли загрузить видео, а 32% — зайти на сайт. Остальные отметили, что не могут авторизоваться.

С проблемами в работе Telegram столкнулись в основном пользователи из России, Беларуси и Украины. Самой частой неполадкой оказалась невозможность подключиться к серверу.

 
 
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В работе мессенджеров WhatsApp, Telegram и видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
 
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