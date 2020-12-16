Шульман о венесуэльском сценарии в Беларуси: «Без замечательного соседа это все не работает»

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Российский политолог — о белорусских перспективах.





Екатерина Шульман в интервью на Эхе Москвы попыталась объяснить «казус Венесуэлы» и упомянула в этой связи Беларусь.

― Венесуэла великая лаборатория, в которой происходит бесчеловечный эксперимент над персоналистской автократией: до какой степени неэффективности она может дойти. Ответ неутешителен: до высокой степени неэффективности.

Какой секрет ее выживания. Первый и главный: открытее границы, поощрение отъезда. Оттуда все разбежались. Не то что какие-то недовольные, не то что какие-то оппозиционеры, а врачи, учителя и инженеры. Страна небольшая, окружена странами, которые говорят на том же языке, испаноязычными, в общем, дружественными, но у которых нет такого социализма и побольше электричества и воды, хлеба и лекарств в магазинах.

Поэтому все уехали. Те, кто не уехал, находятся более-менее на государственном обеспечении. Первое: открывай границы. Второе: все оставшиеся деньги распределяй между силовыми структурами и армией: они всегда поддержат. Третье: найди себе зарубежного друга, который достаточно идеологизирован, чтобы тебя содержать ради того, чтобы доказать другому государству, что если кто-то обратился к тебе за помощью, то, несмотря ни на что, он власть сохранит.

Я бы пока не на Россию смотрела в этом отношении, а на Беларусь. Тут есть, что называется перспектива этого венесуэльского пути. Опять же страна небольшая. Рядом страны, в которые можно уехать. Все деньги раздадим милиции и армии, и имеем соседа, который будет нам всё прощать, что бы мы ни делали, потому что мы выглядим более патриотичными, чем любые другие, кто может прийти нам на смену.

Это грустно, но давайте скажем так, без этого замечательного бескорыстного соседа, который за доброе слово и красивые глаза готов давать тебе любые деньги, это всё не работает. С ним некоторое время работает.